El sensato hermano del medio: review del Samsung Galaxy S20 Plus [FW Labs]

Sin los artilugios del Ultra, pero sin mucho que envidiar.

El Galaxy S20 Plus (escrito correctamente S20+, pero que por temas de indexación preferimos escribir diferente. Por favor Samsung, los nombres) es el equipo "hermano del medio" de los tres gamas altas presentados por la empresa surcoreana.

Cuando asistimos al lanzamiento en San Francisco, todas las miradas se las llevó la versión Ultra (que ya revisamos), o el S20 más pequeño, por su portabilidad, o el Z Flip, porque es plegable y novedoso, pero este modelo pasó injustamente desapercibido.

Estas son las especificaciones técnicas del S20 Plus que hemos estado usando:

Pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas, con tasa de refresco de 120Hz.

Procesador Exynos 990 o Snapdragon 865

8 GB de RAM

128 GB almacenamiento ampliable

Cámara principal de 64 megapixeles

Cámara ultra gran angular de 12 MP y teleobjetivo 64 MP con zoom de hasta 30X. Todo acompañado de un sensor ToF 3D.

Cámara frontal de 10 megapixeles

Batería de 4500 mAh

Diseño

Nos encontramos con un terminal que es más pequeño que el modelo Ultra, pero que sigue siendo súper grande.

En mi caso, estoy acostumbrado a estos terminales, pero a algunos les podría incomodar. Por otro lado, que Samsung haya decidido dejar curvas muy pequeñas a los costados en vez de las más dramáticas de otros años es un goce, porque tenemos menos toques accidentales y al final del día, siento que es la decisión más sensata. Ellos empezaron la tendencia y ellos mismos la están terminando.

En el posterior, al no tener una cámara telescópica, el bulto donde se alojan las cámaras es mucho menor. No crean que es pequeño o poco intrusivo, pero sí se nota y siente bastante menos, no es tan protagonista. Si somos estrictos en materia de diseño, este terminal al ser, además, más ligero y mejor equilibrado, está mejor diseñado.

Es simple, llamativo por su rendimiento y atractivos internos más que por un acabado iridiscente. Aunque hay opciones más coloridas, siento que este acabado negro clásico queda muy elegante, aunque sí, sin una carcasa es inevitable llenarlo de huellas dactilares. Creo que una funda es tu mejor opción y hey, viene una incluida.

La pantalla es la mejor en su clase, y aunque siento los 120Hz aquí sí se sienten en la batería (ahondaremos más en eso), sí vale la pena invertir en un buen panel y, sorprendentemente, buenos parlantes. Estos últimos me dejaron atónito con su poder y claridad. Creo que es una de las mejores opciones del año para consumir contenido multimedia. Samsung puede caerse en diferentes cosas, pero sus pantallas y bocinas están muy bien logradas.

Rendimiento

Creo que la polémica que existe sobre si los terminales con Snapdragon o Exynos rinden diferente es relativamente artificial. He probado ambas versiones y no se ve una diferencia que sea capaz de percibirse en el uso diario, más allá de los benchmark, que hoy en día significan poco y nada en un mundo donde la experiencia de usuario es la que manda.

Acerca de ese punto, más allá ese unos extraños cuelgues en Pokémon Go (que es muy aburrido por estos días, como deben imaginar), los juegos más exigentes corren al cien, lo mismo para todas las aplicaciones de uso diario.

Si lo queremos llevar más allá, como herramienta de trabajo anda excelente, con una potencia que es capaz de sacarte de un apuro en el ámbito laboral gracias a DeX. Sin duda es un equipo completo y que no importa el uso que elijas darle, probablemente sea cumplidor. Eso es lo bonito de la gama alta, suelen no dejarte tirados en nada.

La batería es un punto que, bajo mi experiencia, fue de dulce y agraz, y es que me gusta usar estos celulares a todo dar, con buen brillo, corriendo a 120Hz, con el Galaxy Watch Active2 conectado siempre, corriendo harta música, jugando y trabajando. Estás pagando por ello y si gustas deberías poder sacarle todo el trote a la bestia, pero bajo ese uso no me dio más de 4 horas y media de pantalla encendida la batería al día. No lo considero bueno, pero se puede vivir con eso, al menos en mi estilo de vida más sedentario, donde siempre tengo un cargador inalámbrico a mano o sabiendo que la carga por cable es súper rápida. Por otro lado, bajando la tasa de refresco podría sacarle más de 7 horas. Creo que bajo un uso más "civilizado" te puede durar el día sin problemas, pero no es un campeón en este apartado.

Punto aparte para la carga inalámbrica inversa, detalle que a veces olvido pero que me sacó de un apuro, dejando cargar mis Galaxy Buds+ y continuar con lo mío. El celular está lleno de pequeñas conveniencias que quizás utilizarás muy poco, pero que se agradecen mucho cuando realmente las necesitas. Es bueno saber que están ahí.

Las fotos

El procesamiento de imagen es profundamente similar al del modelo Ultra, pero con un lente más pequeño, por lo que el foco es más exacto, sobretodo en situaciones cercanas, como con el gato, que es a lo que más le saco fotos durante la cuarentena:

El zoom llega "solo" hasta 30X, que quizás no tenga el atractivo comercial del Ultra y sus 100X, pero para mí, hoy en día y con la calidad de imagen ofrecida, es más que suficiente:

Su modo nocturno es más que decente, sobretodo con la última actualización, tanto con el gran angular como con el lente normal:

Si a esto le sumamos conveniencias como el modo Toma Única y poder grabar video en 8K, quedamos bastante asegurados por varios años.

Palabras al cierre

Siento que es un equipo que, si no existiera el Ultra, me llamaría mucho más la atención, y es triste, porque es una excelente máquina. Pasa que como trabajo con celulares todos los días, con equipos llegando y saliendo constantemente, estoy loco por ver novedades y este terminal es una apuesta segura.

Si querías ese modelo superior, pero estaba muy caro y este si estaba a tu alcance, no sientas que te estás quedando fuera de la fiesta, para nada.

Este es un gama alta premium de tomo y lomo, y es más, podría preferirlo por encima de los otros bajo algunas circunstancias, como las de diseño anteriormente mencionadas.

No tengo problema alguno en recomendarlo a quien quiera un móvil que te entregue una experiencia de alta gama completa, a un precio que, a pesar de ser alto a mi parecer, no es tan elevado en comparación a estos equipos en etapa de lanzamiento.

Por mi parte, más que conforme con el modelo Plus, aunque creo que la maniobrabilidad del S20 "normal", la novedad y portabilidad del Z Flip o la "monstruosidad" del Ultra me hacen tender hacia ellos.