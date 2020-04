Review Panzer Dragoon Remake: un clásico con un par de abolladuras [FW Labs]

Panzer Dragoon Remake por fin llegó al Nintendo Switch con nuevos modelos y mejores visuales pero ¿vale realmente la pena?

Panzer Dragoon: Remake llegó por fin al Nintendo Switch y con toda la acción que tenía el original. Pero dentro de todo lo que tiene el juego, hay ciertas cosas que se sienten un poco descuidadas.

Gameplay

Siendo alguien que no pudo jugar el original Panzer Dragoon, tuve que encontrar la manera de hacerlo ahora para poder hacer una comparación decente. Pero como yo seguramente hay muchos que se perdieron de este juego para Sega Saturn.

Si eres uno de ellos, la mejor manera de describir el estilo de juego de este título es compararlo con Star Fox. Aunque con ciertos cambios significativos.

Manejas un dragón que puede disparar ráfagas de disparos o, si dejas el botón de disparo cargado, disparas proyectiles que persiguen a tu oponente o a sus puntos débiles.

Cada escenario conlleva un combate que no solamente se libra en una dirección, pues constantemente aparecerán enemigos y jefes que se pondrán a los lados de ti e incluso detrás para atacarte en todas direcciones.

Lo que debes hacer es cambiar la perspectiva en la que tu dragón ataca, para que, a la vez que continúas avanzando, puedas atacar a los enemigos que tienes detrás y a los lados.

Esto le da una profundidad real al juego pues debes agudizar tus sentidos y tu destreza para salir victorioso de cada enfrentamiento.

Siendo completamente honesto, es bastante adictivo vencer nivel tras nivel y es complicado despegarse del juego una vez que lo empiezas a jugar.

Historia

La historia es muy profunda también, pues te pone en los zapatos de un humano que debe aliarse con un dragón y sobrevivir juntos a un mundo post apocalíptico en donde las personas se pelean por tierras y en donde los recursos son escasos.

Las cinemáticas son una recreación fiel de las originales, aunque es imposible pensar que se pudo haber hecho un mejor trabajo para hacerlas ver más pulidas.

Aún así, se nota la enorme diferencia entre el original y el remake desde el primer momento en que ves la historia.

Visuales y audio

El audio no es realmente nada del otro mundo en cuanto a actuaciones de voz y efectos especiales se refiere. Pero es muy distinto si hablamos del soundtrack, el cual tiene piezas originales muy llamativas que seguramente le gustaran a muchos.

Eso si, en la gran parte de los niveles solamente encontrarás sonido ambiental y nada de música que acompañe la acción, lo cual quita un poco la emoción.

Los visuales realmente tampoco brillan por ser lo mejor que pueda ofrecer el Nintendo Switch. En ocaciones parece que simplemente hicieron lo básico para que el juego se viera mejor que su versión anterior y nada más. Pues aunque los modelos se ven detallados, los escenarios dejan mucho que desear.

Si bien, todo se mira mucho menos pixeleado que en su versión original, tampoco tiene mucho que ofrecer en este apartado.

Aunque hay algo muy importante a tomar en cuenta, y eso es que este juego cuenta con modo foto. Aunque te deja tomar fotos buenas para compartir, realmente es un modo algo limitado, en especial si quieres usar filtros.

No importa si estás en un escenario muy iluminado, básicamente todos los filtros disponibles hacen que todo se oscurezca al grado de que no se puede ver nada. No vale la pena usar ninguno, pues se pierden todos los detalles con cualquier filtro.

Conclusión

Sin duda es un juego bueno pero no excelente. En especial si estás buscando algo similar a Star Fox que llene tu vacío hasta que este sea anunciado (si es que se anuncia algo nuevo).

Si bien, tiene algunas fallas y no es tan bonito que se esperaría que fuera después de tantos años, sigue valiendo la pena por una cosa: el gameplay.

Jugarlo te engancha de inmediato y puedes estar avanzando niveles sin darte cuenta cuanto tiempo le has invertido. Tan solo por eso hace que valga la pena comprarlo, porque realmente no ofrece muchas otras cosas más.