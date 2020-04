Review One Piece Pirate Warriors 4: ¡vamos a la gran línea!

El más reciente juego basado en el popular manga de One Piece por fin está aquí pero ¿vale realmente la pena o se hunde como un barco bombardeado?

One Piece Pirate Warriors 4 por fin llega a nosotros y vaya que lo hace pisando fuerte, pues ese trae consigo una gran cantidad de personajes y una gran jugabilidad. Aunque, como pasa con este tipo de juegos, se disfruta mejor si eres fan de la serie. Pues básicamente es un juego fan service para todos los fans de la obra de Eiichiro Oda.

Gameplay

A pesar de que es un juego para que los fans lo disfruten más que nadie, realmente es un título que cualquier persona puede disfrutar, pues sus controles son muy sencillos de aprender y casi de inmediato estarás venciendo hordas de enemigos con el toque de un botón.

Para quienes no conozcan el estilo de los juegos “Warriors” estos te dejan elegir a tu personaje favorito para enfrentarte a una interminable oleada de enemigos pequeños que sirven como preámbulo para el jefe de un nivel. One Piece Pirate Warriors toma este concepto y le mete personajes del anime y manga.

Los enemigos básicos apenas te atacan, básicamente están ahí para morir y ayudarte a llenar tu barra para ataques especiales. Una vez que esta barra este llena, podrás desatar una serie de atacar especialmente devastadores únicos de cada uno de los personajes a elegir.

Los poderes son amplios y se necesita un mapa para poder moverse a través de este, en donde se marcara el objetivo que debes eliminar o el lugar al que tienes que ir. Una vez que elimines al jefe o jefes de un nivel lo completas, así se sencillo y, curiosamente, adictivo.

Historia

Bueno, es la historia de One Piece, como siempre. Pero ahora más avanzada que lo que normalmente se ve en los juegos. Igual vas a ver la clásica cinemática con Gold Roger. Y ya, no necesitas saber nada más si eres fan, y si no eres fan todo es spoiler así que realmente es todo lo que puedo decir.

Visuales y sonido

Puedes comenzar a ver el gran trabajo que se hizo para recrear a los personajes desde el inicio. Cada uno tiene 4 habilidades especiales que los vuelven únicos, estos ataques o transformaciones son realmente uno de los puntos más fuertes del juego. Ya que logran representar fielmente a las habilidades de cada personaje.

Los jefes de cada uno de los niveles también son únicos los unos de los otros, haciendo que siempre sea una maravilla visual cada batalla. Las voces son las originales del anime y realmente hacen un buen trabajo. Aunque hay algo muy curioso, y eso es que el juego tiene una traducción bastante mal trabajada. Pues al intentar mostrar (creo yo) la palabra de "Victoria" al final de cada etapa, esta dice "Ganar" y de la misma manera, hay palabras que se encuentran en portugués o en otros idiomas, como "Ouro" en lugar de "Oro".

Conclusión

Realmente este es un buen título que literalmente cualquier persona puede tomar y disfrutar con el mínimo de experiencia. Pero siendo que tiene mucho contenido para los fans de la serie, realmente lo recomiendo especialmente para ellos, pues no hay nadie más en el mundo que podría sacarle tanto jugo a este como ellos.