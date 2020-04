Cumpliendo donde importa: review del Moto G Power [FW Labs]

Muchísima batería y sorprendentemente, muchísima cámara.

El Moto G Power me sorprendió. Sucede que no pasa mucho que un equipo me enoje tanto por algunas cosas, para después enamorarme por otras. Ha sido una relación extraña, cuyos detalles desglosaré en este review, pero por ahora, vamos con las especificaciones técnicas:

Pantalla FullHD+ de 6.5 pulgadas

Procesador Qualcomm Snapdragon 665

4 GB de RAM

64 GB de almacenamiento

Cámara principal PDAF de 16 MP + teleobjetivo de 8 MP + ultra gran angular de 8 MP + macro de 2 MP

Batería de 5000 mAh

Bocinas estéreo

Diseño

Partamos por lo que se ve y se siente, y es que este es un teléfono móvil pesado, grueso, algo tosco si gustan, pero con esa batería gigante, sería capaz de perdonar mucho.

La pantalla tiene el porte correcto para su uso cómodo y que se haya optado usar un agujero para la cámara frontal, que es bien pequeño, por cierto, se ve muy bien. Mis problemas nacen en el momento que veo algo de “sangrado” de luz en los costados, y que el brillo, que es muy bueno, se desvanece al verla desde algún ángulo que no sea completamente de frente. Ahora, la reproducción de color es buena y permite suficiente personalización para adaptarla a tus gustos.

Entiendo que parte de lo anterior es irse muy a lo específico, pero si no lo hacemos nosotros ¿quién? De todas maneras, 9 de 10 personas no va a notar problemas, y es más, agradecerán mucho otras cosas que son muy agradables, como bocinas estéreo, una característica gama alta que hace una tremenda diferencia al consumir contenido multimedia.

Además, y a pesar de que ya me acostumbré a no depender de el, a varios les gustará la existencia del puerto de audífonos.

No tiene logos en el frontal (gracias, Moto) y la espalda del equipo se siente bien lograda, con un diseño que es capaz de llevar con gracia su sistema de cámaras.

La inclusión de una carcasa en la caja hace mejor aún la experiencia.

Rendimiento

Amo la versión de Android de Motorola, que es limpia con algunos añadidos extra que, desde 2013, entregan herramientas gloriosas de usabilidad.

Los gestos para la linterna y acceder a la cámara no pasan de moda. Moto Display es el mejor sistema de pantalla siempre encendida, todo eso y otros hacen que usar este equipo se sienta como una buena herramienta.

Ahora, no sé qué pasa que la experiencia no es completamente fluida en el sistema operativo. Me parece raro porque con modelos con igual o similar procesador y RAM no he tenido problemas. Algo pasa, quizás en la optimización, que eventualmente se pueda arreglar en una actualización de software. Pero viniendo de equipos con 120Hz de refresco, aquí no se siente a 60, lo normal, quizás a 55 inestables, como con “lag” y algunos tirones.

Sorprendentemente, todo lo anterior sucede solo en la interfaz, porque los juegos corren muy bien, al igual que las aplicaciones. Aunque la de la cámara podría mejorar, tenía uno que otro bug que probablemente se pueda arreglar con una actualización (realmente la espero, de verdad), a veces simplemente no abría o se quedaba pegada, eso me preocupó. Digo, pasó 1 de 20 veces, pero me hizo perder una oportunidad de foto que quería.

Por cierto, el lector de huellas funciona muy bien. Todo rápido, todo estable.

Las cámaras

Su sistema incluye, además de la principal y la gran angular, un lente macro, que a pesar de ser muy entretenido, al ver los resultados más de cerca (jaja), encuentro que la calidad es muy baja. Siento que el lente normal hace un mejor trabajo, no tan “macro” quizás, pero mucho mejor.

Y es que la cámara principal me sorprendió, los resultados son fantásticos y el tratamiento de color es impecable. Quizás demora un poco en procesar, más de lo que estaba acostumbrado, pero vale la pena. Además, tener un gran angular es mi opción favorita como secundaria y, oye, el zoom del teleobjetivo no funciona nada de mal para la gama, al contrario.

Las selfies son geniales y el modo retrato recorta muy bien los bordes. Se nota harto trabajo de la marca en el aspecto fotográfico y se agradece, es algo por lo que alegaba harto en el pasado.

Palabras al cierre

Usándolo firme y parejo, es capaz de darme dos días y un poco más de batería (10 horas de pantalla encendida), por lo que en ese aspecto es un campeón.

La pantalla, a pesar de todo, cumple bien y los parlantes son buenísimos. La cámara, a excepción del lente macro que creo que no lo usaré más porque no lo necesito, sorprende en el rango de precio.

A todo eso sumémosle una experiencia de Android limpia y útil, creo que el paquete, por su precio sugerido inicial de CLP $229.990 (USD $300), es una súper buena opción que, arreglando eso de la velocidad de uso en la interfaz, no me cuesta recomendar a quien busque un terminal que cumple en tantas áreas.

Este celular me produce un buen augurio sobre lo que pueda presentar la marca a futuro y, oye, ya se viene su primer gama alta en varios años y quizás logren remecer un mercado que ha perdido otros actores y extraña a Motorola.