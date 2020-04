Poco espacio para dudar: review del Huawei P40 Pro [FW Labs]

Sin ser el más avanzado de la saga, mejora en prácticamente cada ángulo en comparación a su antecesor.

El Huawei P40 Pro es el "hermano del medio" de los tres equipos gama alta de la saga, y es que sin contar las versiones Lite, existe el P40 normal, el que estamos revisando y la versión Pro+, que más adelante pondremos en la palestra. Por ahora, hablaremos de un equipo que supera con creces a su antecesor. Estas son sus especificaciones técnicas:

Pantalla OLED curva de 6,58 pulgadas, a 2640 x 1200 Píxeles con tasa de refresco de 90Hz.

Procesador Kirin 990

Desde 8 GB de RAM

256 GB de almacenamiento base, ampliable vía NanoSD.

Conectividad 5G y Wi-Fi 6

Cámara principal de 50 MP con Octa Phase Detection + Lente ultra wide de 16 MP + Lente teleobjetivo periscópico SuperSensing de 8 MP a 3X + Sensor ToF 3D

Cámara frontal de 32 MP

Desbloqueo facial a través de sensor por puntos, como en los modelos Mate.

Certificación IP68 resistente al agua y polvo

Batería de 4200 mAh con carga a 40W

Diseño

Lo primero que sientes al desempaquetar este equipo es que Huawei subió un buen par de escalones en el apartado de diseño, y no es que lo vinieran haciendo mal, pero salta mucho a la vista su exquisita pantalla con curvas en los 4 costados y tasa de refresco a 90 Hz.

Detalles como ese y que hayan devuelto los botones físicos de volumen hacen mucha diferencia, hablan de la fuerte madurez de una marca que pareciera querer gustar a todos en este apartado y no solo a su tierra natal. Es un equipo elegante, con una pantalla enorme pero que con un diseño inteligente hace que no se sienta ni se vea mal.

La reproducción de color, control y capacidad de brillo es -por paliza- la mejor que he visto en un equipo de la empresa, con una nitidez que deja poco espacio a los ojos no entrenados para diferenciarlo de la competencia.

Punto aparte para EMUI en su nueva versión, que de a poco va soltando los viejos vicios de querer hacer mímica de otros y es mucho "más Android", con opciones y espacio a la personalización. Sí me gustaría poder programar a placer el modo nocturno, cosa que ya casi todos están dejando hacer y es una materia pendiente aquí.

Rendimiento

Tenemos el Kirin 990, que es bestial en rendimiento, tal como se demostró con el Mate 30 Pro, pero la mayor gracia que logra la marca, que hace su propio procesador, es en materia de autonomía.

Me pasa que me cuesta creer mis ojos al ver que, en un equipo con una pantalla que uso con harto brillo, a 90 Hz siempre, con uso que no considero ligero, jugando muchísimo (sin sobresaltos, por cierto) y con una tendencia casi enfermiza de sacar fotos a la mascota (así son las cuarentenas, a cada quién le pega distinto ¿no?) logre sacarle un poco más de 9 horas de SoT (screen on time).

Lo anterior, bajo algunos cálculos básicos, nos da que bajo mi estilo es capaz de darme un día de uso, y tener que buscar el cargador a la hora de almuerzo del otro día.

Sobre eso último, la carga es de lo más rápido que he visto, hablamos de ir de 0 a 100 en poco menos de una hora, con una carga inalámbrica que otros envidiarían hasta usando cables.

Por cierto, que hayan traído el sistema de desbloqueo facial por puntos de la serie Mate me da una alegría estremecedora, y es que con ello la conveniencia de tener algo tan rápido como seguro es un agrado. Si aún así quieres el usar el desbloqueo con huella dactilar bajo la pantalla, dicen que este es un 30% más rápido, la verdad es que casi ni lo usé.

Las fotos

En su momento, el P30 Pro hizo noticia por su zoom, este modelo tiene el mismo 50X, pero con mucha mejor calidad, vamos con una muestra desde el gran angular hasta al máximo, con poca luz y la poca fuente en contra:

La foto en su ampliación máxima no es la mejor, pero no deja de ser una locura para ser 50X en un celular (100X en la versión Pro+). Si hay algo que pudiera alegar es que el balance de blanco entre el lente regular y el gran angular es muy distinto.

Sobre este último, es probablemente el ultra gran angular con mejor calidad de imagen en un móvil hoy en día, pero eso no significa que sea mi favorito, y es que me gusta el "dramatismo" que le entregan los ángulos más amplios (tipo "GoPro") del iPhone y del Galaxy. Aquí el look es más cinematográfico.

Respecto al rendimiento en otras áreas, el terminal no tiene nada que envidiar respecto a la competencia, con un desempeño en poca luz espectacular y que mejora -aún más- en comparación al año pasado, incluso sintiendo que ya no es necesario un "modo noche" y que con el disparo de dos segundos común y corriente obtienes resultados muy similares (la primera foto es en modo normal, la segunda es con 6 segundos de exposición):

¿Más fotos? Por supuesto, pase no más por aquí (reduje a 2 las fotos del gato, para no hastiarlos), con una mención honrosa al lente principal que, es tan grande, que logra efecto bokeh sin usar ese modo y es súper dramático y genial:

El tema Google y algunas palabras al cierre

El gran elefante en la habitación es el tema de que el equipo no viene con los servicios móviles de Google y eso lo haría "no recomendable" en este lado del mundo. Yo pensaba así y lo expuse en el review del Mate 30 Pro, pero ha pasado agua bajo el puente.

En este review jamás instalé los GMS y usé lo que me entregó PhoneClone, la App Gallery de Huawei y la App Store de Amazon. Lo único que extrañé fue que funcionara Uber, por ejemplo, o ver Netflix, pero todo lo demás tenía solución. YouTube lo usé con un acceso directo en el escritorio y en general todo tenía solución o alternativa.

Un usuario que va por un gama alta premium de estas características, probablemente sabe a lo que se enfrentará, sus pros y sus contras. Para muchos hasta puede ser un alivio no estar en el radar de Google, mientras que otros sabrán que, y a pesar de que la marca no lo recomienda, eventualmente se podrán instalar todos estos servicios y dejar el equipo como cualquier Android del mercado.

Aquí se paga por un hardware exquisito, por una cámara muy buena y que en manos conocedoras puede reemplazar perfectamente una DSLR, por lealtad a una marca, o qué se yo. Alguien que va por un P40 Pro es un usuario bien informado y consciente.

En mi caso sí lo puedo recomendar a quienes sepan lo bueno que puede traer un hardware de este calibre, los que no tengan ganas de "meter mano" o buscar alternativas, o que simplemente no lea interese hacer pasos extra, hay otras opciones en el mercado. Hasta el mismísimo P30 Pro sigue siendo un excelente celular hoy en día.

El precio del P40 Pro es de 999 euros para la versión con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. No sabemos aún de precios en la región, pero como es costumbre, probablemente incluya uno que otro regalo.