Review de Better Call Saul "Something Unforgivable": demasiadas traiciones [FW Labs]

ALERTA SPOILER: este final de temporada de Better Call Saul nos ha dejado sin palabras.

Ha llegado el terrible y emocionante momento. El episodio final de temporada de Better Call Saul. La semana pasada Bad Choice Road dejaba todo listo para una avalancha que prometía destrozarnos y… pues…

El episodio arranca con Kim cerrando la puerta luego de la cardiaca visita de Lalo Salamanca. Ella y Saul están asustados. Mike escuchó todo por el teléfono. Kim se da cuenta y Saul por fin le confiesa lo que realmente sucedió en el desierto. Ella lo abraza.

Ambos deciden irse a un hotel a pasar la noche. La habitación tiene camas separadas. Saul siente culpa, ella le dice que cruzó el límite, pero que no lo haga nuevamente. Ella duerme con él en la misma cama.

A la mañana siguiente Gus se ve con Mike en los restos del restaurante incendiado. Fring se rehúsa a salvar a Varga. En México Lalo llega a su casa. Todo es una celebración. Nacho está visiblemente desconcertado. Saul despierta en su habitación, Kim ya está lista para ir a la corte. Saul no quiere que se exponga. Ella se va y en el juzgado pide más casos de delitos. Hay miles de expedientes a elegir.

De regreso con Salamanca es un hecho que Nacho verá al jefe. Recibe una llamada muy misteriosa. Parece que prepararán un golpe por la madrugada.

En el elevador del juzgado Kim se topa con Howard y ambos terminan hablando sobre Jimmy. Él le confiesa todas las jugarretas que le hizo. Ella le dice que está equivocado.

Saul visita a Mike en su casa. Nuestro protagonista está en crisis, él teme por Kim. Mike le dice que Lalo Salamanca será asesinado por la noche y eso lo calma.

En México Don Eladio y Juan Bolsa arreglan negocios en la misma piscina donde años más tarde Gus matará a todos. Lalo le regala un Ferrari a Eladio y le presenta a Nacho Varga.

Ambos charlan, Varga plantea su plan para expandir el negocio. Armando una guerra contra bandas de bikers. Su planteamiento parece convencer a Eladio. Parece.

Saul está en la habitación de hotel cuando llega Kim. Ambos están a salvo y se lo cuenta a ella. Él ya quiere irse, pero Kim logra que se queden a cenar. Kim aprovecha para contarle lo de Howard. Él confiesa y ella defiende a su marido.

Ahí descubre que Kim se convirtió en una versión complementaria de él, tramando algo que hunda la carrera de Howard con el caso de Sandpiper.

En la madrugada Nacho prepara todo para el golpe contra Salamanca. Pero se encuentra a Lalo en donde se supone debe vulnerar la fortaleza. Nacho tiene que improvisar y escapa. Lalo es más astuto y sobrevive al ataque del escuadrón. Los mata a todos.

Saul y Kim celebran cenando en la cama. Siguen hablando del asunto de Sandpiper. Saul no quiere avanzar con la estafa. Él no reconoce más a su pareja.

Lalo mató a todos, él es el único sobreviviente del ataque. Sabe que Nacho lo traicionó.

Guiños a Breaking Bad

Hay algunos guiños, pero prácticamente todos ya han sido cubiertos en otros episodios. Lo más notable es la quinta para fiestas que luego nuevamente se convertirá en cementerio, con todo y prácticamente las mismas botellas. Así como la aparición de Don Eladio.

Mención aparte merece el nombre del episodio, Something Unforgivable que completa una trinidad esta temporada con Something Beautiful y Something Stupid.

También hay una escena sutil donde Kim le sirve helado a Saul y él le pide que no le dé el de sabor menta. Justo como el tomaba ants de que lo subieran al auto en una cita que le cambió la vida.

Pero el guiño más demoledor en realidad tiene conexión con otra de las escenas más significativas de esta propia serie. La que explica el origen del título:

¿Es la quinta temporada de #BetterCallSaul lo mejor que nos pasó en el 2020? Yo diría que sí. pic.twitter.com/ZxOllrrlR1 — Jonathan (@JoniHabrat) April 22, 2020

Esto fue todo. Nos vemos en unos meses para la temporada final de Better Call Saul. No sabemos qué va a ser más duro, si la espera o conocer el desenlace de esta historia que sólo parece aspirar a un cierre trágico.

No olviden entrar al tag RecapWayer para leer el resto de las reseñas.