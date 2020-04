Joya escondida: review de los audífonos inalámbricos 1More Stylish [FW Labs]

Buenos, bonitos y baratos.

Después de algunos meses viendo cómo internet se rendía frente a estos audífonos inalámbricos, los 1More Stylish, nuestros amigos de Blustore nos prestaron un par para ver si era tanta la maravilla, y a pesar de ser una experiencia de dulce y agraz, por lo general son una opción bastante sólida en relación precio/calidad.

Pasa que desde hace ya un buen tiempo que pasa lo siguiente: revisamos o llevamos noticias de algún producto de este estilo y siempre alguien saca esta marca a colación. Por algo será, y vaya, sí son un buen descubrimiento.

En Amazon, este modelo es de los más vendidos y por lo general su ranking es de más de 4 estrellas. El problema en este tipo de productos es que hay mucha variedad y es fácil perderse en un mar de alternativas que ni por cero dólares valen la pena.

Mi primera impresión con ellos no fue buena, y es que a pesar de tener un diseño bastante agradable y que se ve muy bien, la construcción no se sentía lo suficientemente sólida.

Todo esto sumado a que en ningún lugar encontré referencias a certificaciones contra el agua y el polvo, pero de acuerdo a las marca, resisten el sudor.

Estos temores quedaron atrás al darme cuenta, con bastante tiempo de uso, que son bien resistentes, ligeros y que no tienen problemas con aguantar una rutina de ejercicios, por ejemplo.

Sobre esto último, el calce de los auriculares es algo extraño, a pesar de venir con varias opciones en la caja. Siempre tenía la sensación de que se podían caer, a pesar de nunca hacerlo, y es que son muy livianos. Su sello en el canal del oído es bueno y estable, manteniendo así la claridad general del audio. Punto a favor para la simpleza de uso, cada auricular con un solo botón configurable, donde puedes invocar al asistente de turno, subir y bajar el volumen y más.

Ahora, lo importante es ese último punto ¿no? Y la buena noticia es que suenan bien. No vale la pena adentrarse en un mar de gráficos de ondas para saber si algo es malo, mediocre, buen o excelente. Aquí encontramos un sonido rico, profundo, con un buen tratamiento de bajos, aunque quizás un poco exagerados, con agudos bien marcados y algo de abandono en los medios. No son material de audiófilos, ellos tendrán sus alternativas cableadas y más caras, pero para la gran mayoría de las personas, estos serán mucho mejores que los que tienen tirados en su casa. Punto aparte para este factor de forma que ha probado ser el más cómodo y popular hace ya varios años; la vida es más cómoda sin cables de por medio.

Sobre el aspecto de consumo multimedia, con agrado puedo informar que el lag entre lo que dice alguien en un video y la forma en que se mueven sus labios es casi imperceptible o no exisente. Sí, suena como a algo básico que todos deberían cumplir, pero no es el caso y es por eso que lo traemos a colación.

Ahora, yendo a algo específico que no me gustó es que el pairing Bluetooth con el teléfono a veces puede ser un poco complicado y tuve que reiniciarlas algunas veces la primera vez, pero cuando ya está todo hecho la experiencia es buena, con una conexión estable y bastante robusta, incluso con paredes de por medio (Bluetooth 5.0 con tecnología aptX y AAC). La aplicación para actualizarlos no es de mi gusto tampoco y siento que podría traer más opciones de ecualización, además de tener algunos menús en chino.

No son la gran cosa para hacer llamadas o mandar audios, en tres pruebas distintas en exteriores, con algo de viento y caminando, la conclusión fue la misma: no es tan bueno como con el teléfono y sí se nota que se habla a través de otro dispositivo, pero que se podía mantener una conversación. Suena a poco, otra vez, pero hemos revisado audífonos que son una pesadilla en este aspecto.

Su autonomía es groseramente buena, durando un poco más de seis horas y media cada carga, con la carcasa dándome unas 3 y media cargas más. Con 15 minutos enchufados tienes para varias horas más. Lo malo es que usan microUSB en vez de USB-C, es 2020 ya, señores, pero bueno, dicen que nada es perfecto.

Bajo mi punto de vista son una opción de compra que respeta con cumplir de buena forma el factor precio/calidad, donde si no quieres gastar mucho para ir por unos AirPods, unos Galaxy Buds o unos Huawei, son una opción súper simple y válida, con un sonido que está por arriba de lo que estás pagando y una experiencia sólida.