El revival de Salvado por la Campana: se lanza el nuevo trailer

Salvado por la Campana (o Saved by the Bell en su idioma original) es un clásico de la televisión. 30 años después, la cadena NBC hará una nueva versión de la serie adolescente, más acorde a los tiempos de hoy. Sin embargo, los fanáticos de la entrega original pueden estar tranquilos. Algunos personajes de la primera entrega estarán también en esta versión.

Time out! Who's psyched to see the first #SavedByTheBell teaser!? Check out this flock of first looks from #PeacockTV originals streaming soon. Threaded for your viewing pleasure! pic.twitter.com/XdIZ7BN9tV

— Peacock (@peacockTV) April 16, 2020