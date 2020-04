YouTube: el primer vídeo en la plataforma cumple 15 años

Un corto material audiovisual, de solo 19 segundos de duración, fue posteado hace 15 años por uno de los fundadores de YouTube.

Hace 15 años, tres empleados de PayPal en California, crearon la plataforma de vídeos más grande del planeta: YouTube. Este 23 de abril se cumplieron 15 años de ese primer material audiovisual subido en la red. Fue un corto y sencillo vídeo en el que aparece uno de los fundadores del software. Nada en comparación a las mil millones de horas de reproducción diarias que acumula la red en la actualidad.

El vídeo no tiene mucho que contar. Es un material titulado "Me at the Zoo", En la corta reproducción aparece un joven Jawed Karim, mientras visita un zoológico de San Diego. En el fondo tiene a unos elefantes y habla un poco de ellos. En realidad algo muy sencillo. Es una simple grabación que quizá Karim y los otros dos fundadores no sabían que se convertiría en historia.

Además de Jawed Karim, en el trío fundador de YouTube estuvieron Chad Hurley y Steve Chen. Los dos primeros eran ingenieros en PayPal y Chen era diseñador en la misma empresa. La plataforma fue creada en febrero del 2005 y dos meses después subieron ese primer vídeo.

YouTube explotó algunos meses después de su creación

El sitio se disparó ese mismo año, cuando muchos de los enlaces eran compartidos en distintos blogs de MySpace. La popularidad comenzó a crecer y la gente subía toda clase de vídeos. Una de las primeras grandes empresas en postear su material fue Nike, con un spot publicitario en el que aparecía Ronaldinho. Desde entonces las grandes compañías se interesaron en el sitio y los inversores llegaron de todas partes.

En octubre de 2016 Google compró YouTube por 1.650 millones de dólares. En ese momento la plataforma tenía 100 millones de visualizaciones diarias y 65 mil vídeos eran subidos al día.

YouTube se ubica en más de 100 países y abarca 80 idiomas diferentes. Reseña el mismo portal que todos los meses, más de 2,000 millones de usuarios acceden a YouTube desde sus cuentas y miran más de mil millones de horas de vídeo diarias, lo que genera miles de millones de vistas.