PlayStation 4: ofertas de juegos increíbles en menos de $15 dólares

El PlayStation 4 sigue ofreciendo grandes ofertas para sus usuarios y es gracias a eso que tenemos buenos títulos en menos de $15 dólares.

PlayStation continua ofreciendo tantas ofertas que a veces es complicado decidirse por un solo juego. Es por eso que aquí te pondremos la mejores ofertas recientes que Sony ofrece en juegos increíbles.

Saqueando tumbas y tumbando cultos

Los juegos que PlayStation 4 ofrece en menos de $15 dólares no son cualquier cosa, ya que podemos encontrar títulos legendarios como Rise of the Tomb Raider y Far Cry 5. A continuación te dejamos la lista de juegos completa.

FAR CRY 5

Far Cry 3 Edición Classic

Sniper Elite 4

Kingdom Come: Deliverance

Saints Row IV Re-Elected

Tomb Raider: Definitive Edition

Rise of the Tomb Raider: 20º aniversario

STAR WARS Battlefront II: Edición de Celebración

For Honor

WWE 2K20

Injustice 2 – Standard Edition

HITMAN – Edición juego del año

Human: Fall Flat

LEGO Marvel Super Heroes

LEGO Marvel Super Heroes 2

LEGO Marvel’s Avengers

LEGO Batman 3: Más Allá de Gotham

LEGO CITY Undercover

Slime Rancher

Assassin’s Creed Origins

Killing Floor 2

Sleeping Dogs Definitive Edition

DARK SOULS II: Scholar of the First Sin

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands Standard Edition

Dead Island Definitive Edition

Dead Island: Riptide Definitive Edition

Metro Redux

Titan Quest

ClusterTruck

Project CARS

My Time at Portia

We Happy Few

Dishonored Definitive Edition

Donut County

Call of Cthulhu

Darksiders Warmastered Edition

Darksiders II Deathinitive Edition

ELEX

Thief

Remothered: Tormented Fathers

Homefront: The Revolution

Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter

Streets of Rogue

Yooka-Laylee

Metro 2033 Redux

Metro: Last Light Redux

Bullestorm: Full Clip Edition

Como podrás ver hay mucho de donde elegir y sin duda hay algo que llamó tu atención.

Siendo ya una pequeña tradición, de manera personal les puedo recomendar Dark Souls II: Scholar of the First Sin, Injustice 2 y el mismísimo Far Cry 5. Realmente son buenos juegos, aunque ya tienen tiempo de haber llegado al mercado, no te arrepentirás de jugarlos.