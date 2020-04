PlayStation 4: estos divertidos juegos cuestan $15 dólares o menos

Dentro de poco terminarán los descuentos de PlayStation 4, así que si quieres aprovecharlos, aquí te dejamos juegos por menos de $15 dólares.

PlayStation no deja de ofrecer buenos descuentos en juegos extremadamente buenos. Es por eso que debes aprovechar antes de que las ofertas de la consola de Sony terminen.

Todo a menos de $15 dólares

Sabemos que ahora que todo mundo se encuentra en cuarentena, necesitamos maneras de entretenernos más que nunca. Afortunadamente PlayStation se encuentra ofreciendo grandes títulos con grandes descuentos, los cuales son tan buenos que merecen que les eches un ojo.

Dentro de los juegos que puedes encontrar por menos de $15 dólares tenemos los siguientes:

Borderlands: The Handsome Collection

Battlefield V

Dragon Ball FighterZ

Doom

The Las of Us Remastered

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

Monster Hunter: World

God of War III Remastered

Batman: Arkham Knight

Watch Dogs 2

Metal Gear Solid V: The Definitive Experience

Killzone Shadow Fall

Metro Redux

Metro 2033 Redux

Metro: Last Night Redux

Dead Rising

Dead Rising 2 Off The Record

Project CARS 2

Yakuza 6: The Song of Life

Trials Rising

Dark Souls III

[PROTOTYPE]

Prototype 2

Doom

Overcooked! 2

Y muchos otros títulos más te esperan en las ofertas de PlayStation 4. Realmente tenemos una gran variedad de juegos que no puedes dejar pasar, pues gracias al precio en el que se encuentran, hacen que valga mucho la pena.

Si no sabes cuál de estos títulos probar, te recomendamos Dark Souls III, Yakuza 6: The Song of Life y Monster Hunter: World. Estos títulos tienen tanto contenido y son tan adictivos que puedes pasar horas, días y semanas perdidos en los increíbles mundos que tienen para ofrecer.

Además, todos los títulos de Metro son una verdadera joya que tienden a pasar desadvertidos gracias a que no muchos hablan de ellos. Sin duda son unos de los mejores shooters en primera persona que existen en el mercado, así que no los dejes pasar.

Sinceramente son tan buenas las ofertas que hasta parecen mentira.