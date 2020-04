OVNIs: esta es la explicación de las redes sociales de por qué Estados Unidos está liberando videos oficiales

El Departamento de Seguridad de los Estados Unidos sorprendió al planeta la noche del pasado lunes, cuando confirmó la veracidad de tres videos en los que se recogen imágenes de OVNIs. Los materiales fueron grabados: uno en el año 2004 y otros dos en 2015. El año pasado la marina norteamericana había confirmado que eran reales y ahora el Pentágono secundó estas declaraciones. Esto generó un revuelo en las redes sociales, que hasta el momento se mantiene en el tope de las tendencias.

Sea real o falso; busque desviar la atención o no, hay un hecho que no se puede negar: el Pentágono abrió una puerta gigantesca que va a ser difícil de cerrar. Hay que entender que el concepto de OVNI (Objeto Volador No Identificado) no significa que los alienígenas van a llegar a ocupar la tierra el día de mañana ¿o si?. Simplemente es un objeto en el espacio aéreo que quienes custodian este territorio no pueden determinar de que se trata.

A través de las redes sociales, millones de personas cuestionaron las declaraciones del Departamento de Seguridad estadounidense. Muchos aseguran que "algo están escondiendo las potencias mundiales", y que con este tema buscan desviar la atención del mundo.

Por supuesto que Twitter no perdona y tras hacerse públicas las declaraciones oficiales se desencadenaron una serie de memes. Más allá del humor, basados en la incredulidad de las personas debido al momento que eligen para desclasificar la magnitud de la información.

En tiempos de pandemia, es obvio que lo primero que va a pensar la colectividad es que se busca distraer la mirada. Van cinco meses sin una cura para el coronavirus y los sistemas económicos mundiales están al borde del colapso. Sin embargo hay quienes no dudan de la veracidad de este material. Aún más, se animan a afirmar que es solo una pequeña parte del archivo del Pentágono.

Es el caso de exsenador norteamericano Harry Reid quien no duda sobre la veracidad, sino sobre la cantidad. Para el demócrata no hay sólo tres videos, hay muchos más. El portal de CNN En Español reseñó que entre el 2007 y el 2012 Reid impulsó un programa del Pentágono que estudiaba objetos desconocidos.

Reid publicó en su cuenta de Twitter que se alegra por la confirmación de estos videos. Pero aseguró que sólo "rasca la superficie de la investigación y los materiales disponibles". Haciendo una clara referencia a la tela que todavía queda por cortar sobre objetos voladores, que no lograron ser identificados.

I’m glad the Pentagon is finally releasing this footage, but it only scratches the surface of research and materials available. The U.S. needs to take a serious, scientific look at this and any potential national security implications. The American people deserve to be informed. https://t.co/1XNduvmP0u

