OVNI: Pentágono lanza oficialmente videos de platillos voladores e internet revienta

Los famosos videos de OVNI viralizados por Tom DeLonge de la banda Blink-182 por fin son reconocidos y desclasificados por el Pentagono.

El fenómeno OVNI (de Objeto Volador No Indentificado) tiene décadas enteras existiendo y siendo estudiado. Pero la autoridades prácticamente siempre lo habían negado. Pero eso está cambiando radicalmente.

En 2019 fuimos testigos de un giro inesperado, cuando los videos filtrados un par de años antes por la To The Stars Academy of Arts & Science, fundada por Tom DeLonge, ex integrante de Blink-182, terminaron siendo reconocidos como auténticos por la Marina de Estados Unidos.

Ex integrante de Blink-182 logra que la Marina de EE.UU. "reconozca" la existencia de OVNIS "Fenómenos aéreos no identificados" es mejor que negarlo todo.

Ahora se llegó a un nuevo y aún más inesperado hito. Ya que el Pentágono decidió desclasificar los tres videos de este avistamiento OVNI, lo que igual representa indirectamente la admisión de su existencia y su veracidad como objeto de estudio por parte de las instancias militares.

La declaración oficial

En entrevista para CNN, Sue Gough, portavoz del Pentágono reveló los motivos por los que decidieron hacer público todo el material de este caso:

Para aclarar cualquier idea errónea del público sobre si las imágenes que han estado circulando eran reales o no, o si hay algo más en los videos. Después de una revisión exhaustiva, el departamento ha determinado que la publicación autorizada de estos videos no clasificados no revela ninguna capacidad o sistema sensible y no incide en ninguna investigación posterior de incursiones en el espacio aéreo militar por parte de fenómenos aéreos no identificados.

Cada pieza liberada muestra el desconcierto de los pilotos ante las maniobras realizadas por estos objetos que se desplazan de manera irreconocible para la tecnología de vuelo actual.

Este movimiento por parte del Pentágono hizo naturalmente que internet reventara. En Twitter se tendencia tanto la palabra "OVNI" como, por algún motivo, la NASA.

Ya que la agencia espacial es atribuida erróneamente como la responsable de desclasificar los videos.