Número de contagios por Covid-19 en Chile sería sumamente menor a las estadísticas arrojadas previamente [FW Opinión]

La plataforma Dashboard de monitoreo COVID-19, creada por Zenta Group, empresa especialista en consultoría TI, ha permitido predecir la curva del Coronavirus a nivel nacional a través de un modelo matemático conducido por los datos, que arroja números menores a los esperados en otras curvas comentadas durante la crisis sanitaria.

Esta columna de opinión es de autoría de nuestra compañera Nicolle Knüst, en colaboración para FayerWayer.

Bajo un modelo conducido por datos e inspirado en los modelos de epidemiología matemática que predice los casos totales de contagio en Chile y el mundo, el estudio arrojó una proyección mucho menor a la esperada por el mismo Ministerio de Salud semanas atrás. Desde Zenta Group estiman que en alrededor de 100 días, se podría esperar un aplanamiento de la curva de contagios. De acuerdo a lo proyectado podría esperarse para la última semana de abril, un rango de 27.000 contagiados, un número menor a lo estimado inicialmente por el Gobierno. Aunque en base al modelo este número puede variar por las acciones que determine el Gobierno y el comportamiento de la ciudadanía.

“A pesar que los modelos matemáticos que permiten estimar la evolución de los contagios del covid-19 dependen de muchos factores que son a su vez cambiantes, como el comportamiento colectivo de la sociedad chilena, de las decisiones de las autoridades, de la forma en la que se propaga en el mundo y hasta de las estaciones, por lo que muchas veces las predicciones se vuelven más estimaciones con alta incertidumbre, que nos permite tener idea de magnitud, sobre cómo se propaga el virus y tomar medidas en función de esa información gracias a las tecnologías involucradas.” comenta Tomás Vera, Director de Innovación de Zenta Group.

Zenta Group con el fin de utilizar su expertise en TI y ser un aporte en momentos de crisis de salud a nivel mundial creó el Dashboard de monitoreo COVID-19 el cual busca que las personas se encuentren informadas de manera real sobre la evolución en Chile y el mundo de los contagios, muertes, recuperados y tendencia estadísticas del virus.

“La plataforma entrega información actualizada desde el Ministerio de Salud y la Universidad Johns Hopkins tanto para Chile, como para el mundo. En ella, se pueden encontrar datos desde casos nuevos, totales, fallecidos, activos, hasta recuperados tanto global como local”, comenta Gioconda Herrera, Data Scientist de Zenta Group.

Se implementó una variante del modelo SIR (Susceptible, Infectado, Recuperado) conducido por los datos y desarrollado en Zenta, que toma en cuenta enfermedades en las que se genera inmunidad luego de sufrirla y que permite predecir la dinámica de la epidemia. Gracias a este modelo se calcularon estas proyecciones, las cuales arrojan un número y curva totalmente inferior a las mostradas anteriormente en otros estudios. “Y esta curva seguirá bajando gracias a las nuevas medidas que ha tomado el Gobierno frente a la enfermedad o aumentará si se levantan todas las medidas de aislamiento” comenta Alejandro Álvarez, Co-director del Laboratorio de Investigación, Desarrollo e Innovación de Zenta Group.

“La idea nace cuando comenzó a evolucionar el virus en nuestro país y nos encontramos con una amplia variedad de fuentes oficiales de información tanto regional como a nivel mundial entonces surge la necesidad de extraer, transformar, almacenar y visualizar los datos de manera centralizada y automática para que tenga un buen uso” comenta Javier Linares, Subgerente de Servicios Operacionales de Zenta Group.

El Dashboard está desarrollado gracias a un pool de herramientas de Google, como Data Studio, que es la herramienta de visualización de datos y creación de cuadros de mando, que permite un análisis de los datos de manera visual de forma que sea más fácil e inmediato obtener resultados. También se utilizó Google Cloud Storage para el almacenamiento de datos, el cual siempre está siendo monitoreado por una Google Cloud Function, plataforma de computación sin servidores basada en eventos en Google Cloud Platform.

“Adicionalmente, se utilizó UiPath, como herramienta de software para automatización robótica de procesos (RPA). Esto fue vital para la adquisición de los datos en bruto” Comenta Gioconda Herrera, Líder Data Scientist de Zenta.

El Dashboard de monitoreo COVID-19 busca que todas las personas hoy en día estén bien informadas con respecto a lo que está pasando a nivel mundial. “Es bien sabido que hay muchas teorías de conspiración, memes e información falsa. Por esto nos preocupamos de tomar los datos de fuentes con información oficial y con esto poder mostrar un resumen que les permitan a las personas en general estar bien informadas y además de eso concientizar a su entorno para comprender de manera sencilla la situación del día a día de la pandemia e impacto que podría esto tener si nos descuidamos con las medidas que debemos tomar como precaución y cuidados” finaliza Javier Linares.

Sobre Nicolle Knüst:

Periodista, emprendedora, y coolhunter.

Hice el servicio militar en Canal 13, y el apostolado periodístico en varias revistas. Viajé por el mundo 3 años y regresé a Chile con ganas de ser mi propia Boss. Hoy fundadora y CEO de Wunder, empresa de PR & Marketing para Startups y Tech Companies. Trabajé haciendo PR para Evernote en Chile y Netflix en Ecuador. Me dedico a conectar ecosistemas de innovación y tecnología. Les estaré contando interesantes tendencias, novedades y cómo se está moviendo el mundo tech around the world… Por lo pronto, estaré escribiendo sobre Israel y Estados Unidos. En Instagram soy @nicolle.knust.