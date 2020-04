Nintendo Switch: Cuphead y otros 8 juegos en le eShop tienen descuento

Cuphead es uno de los juegos más queridos para los dueños de una Nintendo Switch, y no solo este se encuentra en descuento, hay otros 8 buenos juegos más.

El Nintendo Switch es conocido por su gran variedad de juegos con los que cuenta y muestra de ello es el título independiente Cuphead, que se estrenó como exclusiva temporal de Xbox One.

Ya va un año desde que este juego se estrenó para la consola híbrida de Nintendo y es por ello que se encuentra en descuento. Pero no es el único título que tiene descuento en estos momentos.

Grandes juegos con un gran descuento

Simplemente Cuphead es uno de los mejores juegos independientes jamás creados. Así que es obvio que te recomendaremos que lo adquieras en cuanto puedas. Solo ten en mente que es muy demandante y no es tan fácil como sus diseños sugieren.

Pero si ya tienes Cuphead o quieres saber de más ofertas, aquí tienes otros 8 juegos que se encuentran en descuento en estos momentos.

Mario + Rabbids Kingdom Batte

Dragon Ball FighterZ

Little Nightmares Complete Edition

Just Dance 2020

South Park: The Fractured but Whole

Tales of Vesperia: Definitive Edition

Ni no Kuni: Wrath of the White Witch

Katamari Damacy REROLL

Obviamente no son todos los títulos que actualmente se encuentran con descuento pero si son unos de los mejores que puedes encontrar en la tienda en línea de Nintendo.

Así que lo único que tienes que hacer para poder ver las ofertas es prender tu consola Nintendo Switch y acceder a la tienda de Nintendo.

Como siempre hago con este tipo de notas, les recomiendo que consigan Mario + Rabbdis Kingdome Battle, Ni no Kuni: Wrath of the White Witch y South Park: The Fractured But Whole.

Esos tres juegos son realmente muy buenos y tiene un nivel de detalle que pocas veces se puede ver hoy en día. Además de que la música, visuales y gameplay de los tres son una maravilla. En serio, si no los ha jugado, no pierdan la oportunidad.