Nintendo Switch: Bandai Namco presenta juegos en hasta diez dólares

Para ayudarte a pasar un buen momento en esta cuarentena, Nintendo y Bandai Namco ponen en descuento unos cuantos juegos muy buenos.

Nintendo y Bandai Namco decidieron hacer más llevadera nuestra estancia en casa. Es por eso que decidieron lanzar descuentos importantes en juegos para la consola híbrida de Nintendo.

Hay que aprovechar antes de que terminen

Los descuentos que verás a continuación estarán disponibles hasta el 27 de abril de este mismo año. Por lo que si estás planeando conseguir uno de estos, es importante que lo hagas lo más pronto posible.

Sin más qué decir, veamos la lista de juegos con descuento. Todos son precios en dólares.

Dragon Ball FighterZ – $14.99

Little Nightmares Complete Edition – $9.89

Dragon Ball Xenoverse 2 – $12.49

Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition – $29.99

Ni No Kuni: Wrath of the White Witch – $29.99

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst HD – $9.99

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja Storm 2 – $9.99

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja Storm – $19.99

My Hero One's Justice – $19.79

One Piece: Pirate Warriors 3 – Deluxe Edition – $11.99

NARUTO: Ultimate Ninja Storm – $9.99

God Eater 3 – $29.99

Disney Tsum Tsum Festival – $29.99

RAD – $7.99

Doraemon Story of Seasons – $34.99

Katamari Damacy REROLL – $9.89

SWORD ART ONLINE: Hollow Realization Deluxe Edition – $19.99

SWORD ART ONLINE: Fatal Bullet Complete Edition – $23.99

Taiko no Tatsujin: Drum 'n' Fun! – $19.99

Super Dragon Ball Heroes: World Mission – $17.99

Tales of Vesperia: Definitive Edition – $19.99

NAMCO MUSEUM – $9.89

One Piece Unlimited World Red – Deluxe Edition – $11.99

Como puedes ver, son grandes títulos que no solamente los amantes del anime pueden disfrutar. Pues teniendo a God Eater, Katamari Damacy e incluso NAMCO MUSEUM hay una gran variedad de títulos que te pueden entretener durante mucho tiempo.

En los personal les recomiendo adquirir Tales of Vesperia: Definitive Edition, Dragon Ball FighterZ y Little Nightmares Complete Edition. Son grandes juegos que valen mucho la pena y no te vas a arrepentir en absoluto si los compras. Además, te dejo a continuación la reseña de Doraemon Story of Seasons, realmente es u juego que vale mucho la pena también.

El gato de la granja: Review Doraemon Story of Seasons [FW Labs] No todos los juegos basados en licencias de manga y anime terminan siendo malos, muestra de ello es Doraemon Story of Seasons.

¡Recuerda que tienes hasta el 27 de abril para aprovechar estas ofertas!