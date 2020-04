Netflix: primer vistazo de la nueva serie de Steve Carell junto al creador de The Office US

En un twit de la cuenta oficial de Netflix, se dio a conocer la fecha de estreno para el nuevo show de la compañía de streaming. Se trata de una serie protagonizada por Steve Carell, famoso por su papel en la versión norteamericana de The Office.

FIRST LOOK: Steve Carell is the head of Space Force, the newly formed sixth branch of the US Armed Forces.

John Malkovich, Ben Schwartz, Jimmy O. Yang, Diana Silvers, and Lisa Kudrow co-star in @realSpaceForce, created by Carell & The Office's Greg Daniels. Premiering May 29 pic.twitter.com/2mY85TVvvR

