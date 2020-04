NASA y SpaceX se unen para lanzar misión tripulada a finales de mayo

La NASA acaba de anunciar que logró un acuerdo con SpaceX para enviar una misión tripulada al espacio. Durante el próximo mes se espera que ambas agencias lancen su nueva misión.

En efecto, los astronautas Doug Hurley y Bob Behnken serán los protagonistas de esta prueba. El próximo 27 de mayo, ambos expertos se subirán a la nave espacial Crew Dragon.

Recordemos que, Elon Musk y su compañía han realizado pruebas para este tipo de naves desde el año 2012. Es por esto que, después de muchos años finalmente realizarán una prueba real con tripulación.

Cómo era de esperarse, los dos elegidos para protagonizar esta misión han tomado medidas de prevención. Desde que supieron que serían los viajeros para este proyecto, se aislaron para evitar contagios con el COVID-19.

Su misión es, según ambas Agencias, de alto riesgo. Aunque la pandemia del coronavirus ha provocado cambios en los programas de las dos empresas, esta misión seguirá en pie hasta el final. Por ahora, lo que más les importa a los científicos es que los astronautas no se contagien por el coronavirus.

Esto ocurre principalmente porque, si alguno de ellos diera positivo, podría causar una emergencia sanitaria sin precedentes en la Estación Espacial Internacional. En lo que respecta a los datos técnicos de la misión, el nombre que ha recibido es Demo-2.

Desde Cabo Cañaveral despegará la nave el próximo 27 de mayo, con el objetivo específico de llegar a la ISS. Si las condiciones climáticas son favorables para ese día, a las 4:32 pm hora local, la nave emprenderá su vuelo.

Luego de que ambos tripulantes llegue a la Estación, pasarán varios meses ahí. Entre sus tareas principales se encuentra el desarrollo de experimentos científicos en el lugar, además de cooperar con los otros compañeros.

Para la NASA, este es uno de los vuelos más importantes en los últimos 18 años. En palabras del Director de la Agencia Jim Bridenstine. "Por primera vez desde 2011, estamos a punto de lanzar astronautas estadounidenses, con naves del estadounidenses y desde suelo estadounidense".

Por su parte Elon Musk, CEO de SpaceX señaló lo siguiente. "Buen progreso, pero 18 años para lanzar nuestros primeros humanos es mucho tiempo. La tecnología debe avanzar más rápido o no habrá ciudad en el planeta rojo en nuestra vida".

Finalmente, si esta misión resulta exitosa, el próximo año 2021 podrían materializarse los viajes de ciudadanos "privados" a través de estas naves creadas por SpaceX.

