La NASA confirmó la pérdida de agua en el cometa Borisov

La misión Swift de la Administración Aeronáutica Espacial le hace seguimiento del cuerpo celestial desde su descubrimiento en 2019.

Desde que el cometa Borisov fue descubierto a finales de agosto del 2019, la NASA le hace seguimiento a través del observatorio Neil Gehrels Swift. Debido a su velocidad, de inmediato se ganó la calificación de interestelar. Ha contado con gran atención de la Administración Aeronáutica del Espacio ya que es el primer visitante visto en nuestro Sistema Solar.

Durante el pasado mes de diciembre, Borisov pasó por la eclíptica del Sistema Solar e hizo su aproximación más cercana al Sol. Gracias a este acercamiento los científicos pudieron concluir que el tamaño de este cuerpo celeste supera 14 veces a la extensión de la Tierra. Pero no se quedaron con eso y siguieron estudiando los componentes que lo rodean, dando así con una característica que revelaron este martes.

Rastreo de agua tras el acercamiento de Borisov hacia el Sol

Los investigadores a cargo de esta misión en la NASA tuvieron indicios de agua, tras un avistamiento de octubre del 2019. Cuando el cometa rodeaba las estrella más grande de nuestro sistema dejaba una estela de material congelado a su paso. Esto significó la presencia de dióxido de carbono. El mismo se calentó y se convirtió en gas al estar a 370 millones de kilómetros del astro rey. Reseñó el portal Slashgear que el agua comenzó a vaporizarse y los investigadores midieron las fluctuaciones con luz ultravioleta.

El fenómeno se explica basándose en que la energía del Sol rompe las moléculas de agua y produce hidroxilo. Este fragmento está compuesto por oxígeno e hidrógeno. El observatorio captó la luz de estos dos componentes para determinar la presencia de agua en el Borisov.

La misión Swift observó seis veces este cometa entre septiembre del 2019 y febrero del presente año. En dichas investigaciones notaron un aumento del 50% de hidroxilo. Para ellos significa que el cuerpo celeste perdió agua durante los meses que estuvo más cerca del Sol.

Los científicos no hubieran podido llegar a esta conclusión si el cometa no se acerca al Sol. Obviamente cuando no esta sometido a altas temperaturas, no se nota la pérdida de agua.