Miguel Bosé se va con todo en contra de las redes 5G

El músico español publicó un comunicado en su cuenta de Instagram en donde manifiesta su rechazo ante la implementación de las redes 5G en el mundo.

A estas alturas ya no nos debería extrañar que algunas personas se manifiesten en contra de la instalación de las redes 5G –ojalá que no quemando antenas, claramente-, no obstante, cuando la queja proviene de un artista conocido, como por ejemplo Miguel Bosé, las cosas cambian de forma radical.

El artista español subió a su cuenta de Instagram el comunicado que adjuntamos a continuación, el cual realmente es un repost que afirma que la instalación de este tipo de antenas y satélites, por lo menos en el papel, incluso sería una especie de crimen contra la humanidad.

Los alegatos van hacia la gran cantidad de infraestructura necesaria para activar este tipo de señales, además de todo el supuesto ruido electromagnético que conllevaría esta frecuencia, la cual afectaría la vida de humanos y otros seres vivos. Si bien este post indica que todo esto está comprobado, la verdad es que sólo se ha demostrado que algunas frecuencias -no necesariamente ligadas al 5G- podrían llegar a afectar a determinadas especies en cuanto a su sentido de ubicación por ultra o infrasonido, como ocurre en el caso de las abejas.

Por supuesto, la instalación de redes 5G está finalizando su fase de pruebas, sin embargo, su uso ha demostrado ser inocuo a la vida, tal como buena parte de las ondas electromagnéticas que usamos diariamente, como las señales telefónicas, radiales y hasta el Wi-Fi de nuestros hogares.

A no caer en noticias falsas, amigos. Eso sí que nos hace mal.