Así puedes obtener Microsoft Office 365 de forma gratuita y legal

Es una de las herramientas de mayor utilidad. En Office encuentras programas esenciales como Word, Excel, Power Point y algunas otras de uso esencial.

La herramienta Office es lo más cercano a la palabra indispensable en una computadora. Tener Word es sumamente necesario a la hora de tener una plataforma para redactar. En Power Point es increíble para facilitar una presentación en la escuela, universidad o en el trabajo. Y es imposible olvidarse de Excel, ese programa, a veces muy quisquilloso, que sirve para organizar desde asientos contables, hasta las tareas básicas del hogar.

Desde hace varios años, para tener acceso a este paquete, es necesario comprar el paquete Microsoft 365. La empresa le hizo varias actualizaciones a todos los programas. Mejoró su desempeño e incluyó el servicio de compra para utilizarlo de manera On Line o el tradicional escritorio. Debido a esto la facilidad para obtenerlo se complicó un poco.

Hay quienes deciden pagar por el conjunto de programas y si tomas la decisión de hacerlo por esa vía, está bien y el costo oscila entre los 10 y 15 dólares anuales. Pero desde esta plataforma te explicamos ciertas opciones para acceder al indispensable paquete Office.

Opciones para el Microsoft Office gratuito

Uno de ellos es la prueba gratuita de un mes. Puedes ingresar al Microsoft Store y solicitar 30 días del servicio y si al final decides que no lo quieres, desde la empresa no te van a cobrar nada. Otro de los caminos que puedes tomar es el de la educación. Office ofrece paquetes gratuitos a profesores y estudiantes de instituciones educativas. Microsoft ofrece a las escuelas y universidades adheridas su servicio. Con tal objeto, solo debes validar tu correo con la empresa y te generan tu propio usuario. En caso de que no tengas la información de si tu institución está dentro de la opción, accedes al un link que te genera estos datos.