MCU: estas series de Marvel para Disney Plus se estrenarían en 2020

El Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) seguiría vivo este año 2020 gracias a las series de Disney Plus. Al parecer un par no se retrasará por la pandemia.

La crisis mundial por la contingencia con el Coronavirus Covid-19 ha afectado a todos, incluido a la industria del cine y Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

En las últimas semanas lo comprobamos dolorosamente con la suspensión del estreno de varias producciones tanto de ese como de otros estudios. Pero no toda esperanza estaría perdida.

Black Widow por ejemplo, tuvo que ver modificado su estreno hasta el mes de noviembre de este año. Y fuera de eso no tendríamos más del MCU prácticamente.

Pero ahora ha sucedido algo curioso. Con el lanzamiento de Disney+ (Disney Plus) en Francia se reveló también parte de la alineación de producciones exclusivas que están próximas a estrenarse.

El punto llamativo, según comparten los colegas de MCU Cosmic, es que se enumeró a las producciones de Marvel que se estrenarían en 2021.

Y ahí estaban todas las conocidas hasta el momento, excepto dos, que no verían modificado su calendario de estreno: The Falcon and the Winter Soldier y WandaVision.

Mientras que Loki y What If…? habrían quedado para el año 2021. Dejando a la serie de Hawkeye, Ms. Marvel, Moon Knight y She-Hulk para el 2022.

Esto entonces parece apuntar a que por lo menos WandaVision habría completado con sus grabaciones y su estreno en la plataforma de streaming no tardaría en volverse oficial.

Pero aún es necesario esperar alguna confirmación por parte de la gente detrás del MCU.