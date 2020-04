JustWatch: la guía para todos los servicios de streaming llega a Chile

Si sientes que pierdes mucho tiempo buscando una película o serie en distintos servicios de streaming, entonces JustWatch viene a solucionar esto.

JustWatch es una plataforma en línea que nos permite ver todo el contenido disponible en distintos servicios de streaming en un solo lugar. Y ahora no solamente se encuentra en países de habla inglesa, sino que llega a Chile también.

La manera más fácil de verlo todo

Para quienes no conozcan esta importante plataforma, esta es una guía en donde puedes ver absolutamente todo el contenido que hay servicios de streaming como Netflix o Primer Video. Pero no es que aquí tengas el reproductor y ya, sino que este sitio te deja elegir tus servicios de streaming favoritos (o aquellos que tienes contratados) para buscar de manera legal y eficaz lo que hay en cada plataforma.

Digamos que quieres encontrar una película en específico en línea, pero no sabes cuál plataforma la tiene. Usando JustWatch podrás ver exactamente en cuál plataforma se encuentra disponible.

Esto ayuda a que ahorres muchísimo tiempo y no tengas que buscar una a una todas las webs de streaming en busca de una serie o película que quieras ver.

Sinceramente el solo hecho de que esta llegue a Chile son grandes noticias, pues a partir de ahora será mucho más llevadera la cuarentena en la que se encuentra la gran parte del país por el coronavirus.

Así que si lo tuyo es ver series como Game of Thrones, Stranger Things o The Boys y por lo mismo tienes cuentas en más de una de plataforma, este servicio es perfecto para ti.

Cabe mencionar que JustWatch también te deja saber lo más visto actualmente en tu país y que te da recomendaciones de acuerdo a lo que ves en cada plataforma para que puedas conocer cosas similares a tus gustos en un solo lugar.

Además el servicio es completamente gratis y lo puedes usar en ordenador, móvil y tablet.