Estos son los juegos gratis que PS4, Xbox One y PC te presenta este fin de semana

Durante este fin de semana varias plataformas de juegos de consola y on line te dan una variada opción de juegos gratuitos. En algunos casos la promoción se extiende hasta el 16 de abril.

Son tiempos de confinamiento social. En el mundo se lucha contra una pandemia y lo único que te piden es que te quedes en casa. Además de eso las grandes empresas de videojuegos te dan opciones para que te distraigas en estos momentos. Es por ello que las empresas Ubisoft, Xbox, Steam y la Epic Game Store, dedicadas a la distribución de juego, te regalan una gama de opciones para disfrutar de manera gratuita.

En su mayoría, el catálogo ofrecido está disponible desde este sábado 11 de abril. Algunas duran solo 24 horas, otras se extienden hasta el domingo 13 y existen algunos juegos que estarán totalmente gratis hasta el próximo 16 de abril (jueves). Esta iniciativa tiene doble intencionalidad: el primero es motivar a la comunidad gamer a cumplir el confinamiento. La segunda es poner a prueba algunos estrenos y nuevas configuraciones en juegos que se lanzaron con algunos errores.

Algunos de los títulos que se presentan en las opciones gratuitas son: The Crew 2: Inner Drive (para PC y PS4), The Crew 2 (Todas las plataformas) y Hitman (disponible para PC y Xbox con Live Gold). Estos juegos estarán abiertos hasta el 13 de abril.

La guerra de Kait Díaz y su equipo (Gear 5), la era de las máquinas (Override: Mech City Brawl) y la maravillosa época medieval (The Elder Scrolls) estarán disponibles solo durante 24 horas. Todos disponibles para Xbox Live Gold y solo Gear 5 también se incluye para PC.

Juegos y descargas hasta el 16 de abril

Según reseñó el sitio Unocero hay dos juegos que estarán disponibles para descargas gratuitas hasta el 16 de abril. Close To The Sun y Sherlock Holmes: Crimes and Punishments, solo están para PC. Además anunciaron que a partir del próximo jueves Just Cause 4 y Wheels of Aurelia serán habilitados. No especificaron durante cuanto tiempo.

Es momento de ingresar a los sitios de Unisoft, Epic Game, y Microsoft Store para navegar en el resto de las opciones para jugar gratis.