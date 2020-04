Juegos gratis: Gameloft Classics te trae dos décadas de juegos retro que seguro tuviste

Gameloft Classics: 20 años es un recopilatorio con un montón de juegos móviles para tu celular que seguramente disfrutaste o padeciste hace décadas.

¿Tienes un teléfono móvil desde hace más de diez años? entonces seguramente el nombre de Gameloft te debe resultar familiar. Ya sea porque alguno de sus videojuegos estuvo preinstalado en tu teléfono o porque pagaste por algún título en los días previos a los juegos gratis y el free-to-play.

El tiempo ha pasado volando y la compañía cumplió ya dos décadas de existencia en el mercado del entretenimiento digital para dispositivos móviles.

De modo que han decidido celebrarlo a lo grande con una brutal selección de 30 juegos gratis de su catálogo que bien podrían ser considerados clásicos para aquellos viejos días de la navegación WAP y las interfaces en Java.

Gameloft Classics: 20 años se puede descargar desde ya para todos los dueños de un smartphone con sistema operativo Android. Y disfrutarán al momento de estos juegos que muy probablemente tuvieron hace décadas:

La lista de juegos

PUZLES

· Bubble Bash 2

· Reto Mental 3: Vuelve a pensar

· Diamond Rush

· Detective Ridley y el enigma misterioso

· Abracadaball

CORRER Y DISPARAR

· Gangstar 2: Kings of L.A.

· Invasión Zombie

· Modern Combat 2: Black Pegasus

· N.O.V.A. Near Orbit Vanguard Alliance

· Wild West Guns

· Zombiewood

· Alien Quarantine

VIDA Y AMOR

· Mi vida en Nueva York

· Vampiros en el Insti

· Miami Nights 2: The city is yours!

· Fashion Icon

· Cita o Plantón 2

· Líos en el insti

ACCIÓN ARCADE

· Soul of Darkness

· Hero of Sparta

· Cannon Rats

· Block Breaker Deluxe 2

· Block Breaker 3 Unlimited

DEPORTES Y CARTAS

· Motocross: Trial Extreme

· Platinum Solitaire 3

· Texas Hold'em Poker

· Midnight Bowling 3

· Midnight Billar

· Avalanche Snowboarding

· KO Fighters

Para adaptarse sin problema a los smartphones de la actualidad esta colección tiene una interfaz de controles táctiles que hacen menos complicado disfrutarlos sin necesitas de los viejos botones físicos de un móvil de hace 20 años.

Descarga Gameloft Classics: Android. Gratis.