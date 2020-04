Jeff Bezos: polémica en empresa espacial por hacer trabajar a empleados durante la pandemia

Los empleados de la empresa Blue Origin temen por su salud al ser obligados a probar un cohete para turismo espacial de clientes millonarios.

Al parecer, algunas personas no se estarían tomando la pandemia mundial tan en serio. Blue Origin es la empresa aeroespacial liderada por el multimillonario Jeff Bezos. La empresa se especializa en lanzamientos de cohetes al espacio. Y como en el espacio aún no hay coronavirus, Bezos está haciendo trabajar a sus empleados, quienes no lo están tomando nada de bien.

Los trabajadores de Blue Origin denunciaron que están siendo presionados para realizar un lanzamiento de prueba del cohete New Shepard. Si todo sale bien, se espera que la nave lleve a turistas adinerados al espacio.

El sitio web The Verge logró conversar con algunos empleados, quienes relataron la situación que los tiene bastante asustados. "Parece que la compañía está priorizando sus objetivos comerciales y su cronograma por encima de la seguridad de sus empleados y la comunidad" declaró uno de los trabajadores de la empresa de Bezos al sitio web, en calidad de anónimo para evitar posibles represalias.

La sede de Blue Origin se encuentra en el pueblo de Kent, en el estado de Washington, muy cercano a la ciudad de Seattle. Para hacer las pruebas, la compañía pretende trasladar al equipo humano a un pequeño pueblo al oeste de Texas llamado Van Horn. Es ahí donde se encuentran las instalaciones de lanzamiento de prueba, donde se han realizados todos los testeos anteriores para el cohete New Shepard.

Los trabajadores, a raíz de la terrible crisis sanitaria que azota al país, no están de acuerdo con esta decisión. Muchos temen que el viaje los expondrá innecesariamente al coronavirus. Un temor bastante lógico, considerando que la instrucción primaria para evitar contagios es practicar el distanciamiento social. Sumado a eso, considerando que Van Horn es un pequeño pueblo de poco más de 2.000 habitantes, los empleados están preocupados de llevar el virus a una zona rural, con poca infraestructura para manejar un posible brote de tal magnitud.

Un audio obtenido en una reunión que se realizó el 1 de abril entre los altos mandos de la empresa con trabajadores, fue filtrado a The Verge. En él puede distinguirse a un gerente respondiendo ante la preocupación expresada por los empleados. "Deberías preguntarte, como individuo ¿estoy actuando como una toxina en la organización, avivando el descontento, o realmente estoy tratando de ayudar a nuestros líderes a tomar mejores decisiones?". Una pregunta expresada por Jeff Ashby, un director senior y ex astronauta de la NASA. Sus dichos fueron interpretados por el equipo como una amenaza de que, en caso de negarse a participar del viaje, tendría repercusiones. Quizás incluso la pérdida de sus empleos.

Inmune a la cuarentena

El 23 de marzo, el gobernador de Washington Jay Inslee emitió una orden de cuarentena. Solo el comercio considerado esencial puede continuar operativo.

Blue Origin logró continuar sus funciones, ya que es considerada esencial por su trabajo con el Departamento de Defensa. Actualmente está desarrollando un cohete llamado New Glenn que podría lanzar futuros satélites de seguridad nacional para la Fuerza Aérea del país. Algo entendible, pero que no tiene nada que ver con la función de New Shepard, que realizará funciones de turismo. Algo que innegablemente no es considerado esencial en tiempos de pandemia.

Sin duda una decisión polémica, que pone en riesgo al equipo y deja muy mal parada a la compañía. Algo que no es ajeno a Bezos, que constantemente ha enfrentado quejas de trabajadores en sus empresas.