Irrfan Khan, actor de La Vida de Pi y Jurassic World, muere los 53 años

Irrfan Khan era uno de los actores más queridos de India que había logrado fama internacional gracias a Life of Pi, Jurassic World y Slumdog Millionaire.

Irrfan Khan el actor de culto en el continente asiático ha muerto a los 53 años de edad en un contexto extraordinariamente complejo para el mundo.

El suyo es un nombre que tal vez no sea tan reconocido en occidente como lo fue en la India. Pero sus películas en Hollywood han sido lo suficientemente populares como para reconocerlo por su intervención en cintas como Life of Pi, Jurassic World, The Amazing Spider-Man y Slumdog Millionaire.

De hecho, Irrfan Khan es uno de los actores más queridos en la India, y por ello ha tomado por sorpresa la noticia de su muerte. Aunque para muchos enterados ya se veía venir el fatídico suceso.

Desde marzo de 2018 el propio actor había revelado que le habían diagnosticado un raro tumor neuroendocrino. Por lo que su salud era endeble desde entonces.

Medios locales de la India revelan que Khan habría fallecido este miércoles 29 de abril de 2020 luego en un hospital de Mumbai luego de ser ingresado pocos días antes por una severa infección de colón.

Su legado

Con más de 30 años de trayectoria artística Irrfan obtuvo su fama en la India gracias a su participación en distintas producciones para la televisión.

Fue sólo cuestión de tiempo para que diera el salto al cine de Bollywood y se convirtiera en figura de culto gracias a su maestría para interpretar villanos.

Películas como Haasil, Maqbool y 7 Khoon Maaf lo catapultaron a la fama y dio el salto a Hollywood. Donde su participación en Life of Pi, Slumdog Millionaire, Jurassic World, Inferno y The Amazing Spider-Man siempre fue reconocida.

Descanse en paz.