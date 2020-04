iPhone: se descubre un nuevo bug que puede congelar tu equipo

Si algo caracteriza a los iPhone es su diseño único y sus muchas capacidades, ya que se puede usar para tomar fotos de alta calidad o para escuchar música con una calidad enorme. Pero a veces estos llegan a fallar y no es la primera vez que pasa algo como lo que verás a continuación.

Parece que este error no solamente afecta a tu propio equipo, pues se ha reportado que este error ha logrado afectar a teléfonos ajenos por medio de redes sociales.

Pero ¿cómo ocurre este error? Es bastante sencillo realmente. Lo único que tiene que pasar que este tenga una posibilidad de ocurrir es usar caracteres del lenguaje Sindhi con un emoji en específico.

Ya sea que veas un texto con estos caracteres o que seas tú quien lo escriba, el bug puede ocurrir pero solamente si es que tienes un teléfono con iOS, es decir, un iPhone.

