iPhone 9 sería lanzado dentro de pocos días, según filtraciones

El mundo está en mayor o menor medida detenido por la pandemia del Coronavirus Covid-19. Pero hay negocios que simplemente no pueden frenarse indefinidamente. Como, al parecer, el lanzamiento del iPhone 9.

Este terminal tiene un largo historial de rumores y supuestas filtraciones desde que lo conocíamos por el nombre de iPhone SE 2. Pero la realidad es que su presentación oficial nunca sucedió en marzo, como al parecer se tenía originalmente planeado.

Esto, sin embargo, no evitaría que Apple siguiera adelante con sus planes de comercialización. Ya que han surgido nuevas y fuertes filtraciones que apuntan a que el iPhone 9 será lanzado al mercado en cuestión de días.

Primero tenemos la publicación de un tuit revelador, por parte de Jon Prosser, editor de FrontPageTech. Quien afirma que empleados de las Apple Store ya están recibiendo el adiestramiento necesario para vender el iPhone 9 y brindar soporte técnico a distancia, una vez que llegue a las tiendas:

iPhone 9 update 👀

Per an internal meeting yesterday, Apple is now preparing for an April release.

Tentative dates:

– Announcement on April 15

– Shipments on April 22

Keep in mind: we’re in the middle of a pandemic, and things could change.

Fingers crossed 🤞 pic.twitter.com/egz8UWXd9F

— Jon Prosser (@jon_prosser) March 31, 2020