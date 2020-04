Internet: neonazis obtienen miles de cuentas pertenecientes a la fundación Gates y la OMS

Un grupo de activistas de extrema derecha (neonazis) obtuvo miles de datos desde Internet de importantes instituciones que luchan contra el COVID-19.

Se trata de la OMS y la Fundación Gates, organizaciones que fueron víctimas de el robo de 20 mil credenciales. Entre todos estos datos se encontraban correos electrónicos y contraseñas internas pertenecientes a ambas instituciones.

Todavía no se sabe quién estuvo detrás del importante ataque. Sin embargo, diversos grupos de investigación afirman que todos los datos robados se distribuyeron en partidarios de la extrema derecha a comienzos de esta semana.

En una primera instancia, se cree que los datos corresponden a la OMS, Fundación Gates y otras organizaciones de Salud. Lo preocupante de todo esto es que, actualmente las instituciones atacadas son de primera línea con respecto al coronavirus.

Ante esto, el Grupo de Inteligencia SITE, quienes revelaron el ataque, afirmaron que todavía rastrean a los grupos responsables. Entre las primeras hipótesis que manejan se cree que los grupos de supremacía yihadistas fueron los culpables.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades y el Banco Mundial también habrían estado dentro de las víctimas del ataque. Todavía no se tiene claro quién obtuvo toda la información, pero los neonazis y supremasistas blancos están en la mira.

Según la información entregada por SITE, fue a través de la plataforma 4chan donde se publicaron los datos. Desde ahí varios grupos alcanzaron a almacenarlos mientras estuvieron disponibles en la web. Luego, información fue publicada en otros sitios, incluidos redes sociales como Twitter y Facebook.

Otro de los medios en donde fueron expuestos los datos fue en Telegram. Recordemos que, actualmente la gran mayoría de agrupaciones fanáticas mantiene grupos de contacto mediante esta aplicación de mensajería.

Según la directora del grupo de inteligencia SITE, Rita Katz, fueron los neonazis quienes filtraron la información. "Ellos distribuyeron agresivamente los datos en varias plataformas en línea, usándola para llamar a una campaña de acoso mientras se comparten teorías conspirativas con respecto al COVID-19".

