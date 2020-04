Instagram ya permite a todos contestar mensajes directos sin bajar la app

En estos tiempos de alta tensión por la pandemia detonada por el Coronavirus Covid-19 Instagram se ha convertido en un refugio casi inofensivo para muchos.

La red social, debido a su naturaleza, es un sitio con contenidos mucho más relajados, casuales y plácidos que lo que podemos encontrar en plataformas como Twitter o Facebook.

Desde sus hace bastante tiempo Instagram te permite navegar por sus contenidos desde cualquier navegador web. Pero sus funciones ahí siempre han sido bastante limitadas.

Los fans de la red social tenían años pidiendo algunos cambios en la interfaz y parece que por fin están siendo escuchados. Por lo menos ya será posible leer y responder mensajes directos desde el navegador sin tener que descargar la app.

*Sliding into your DMs*

Now you can get and send Instagram Direct messages on desktop, no matter where you are in the world 👍 pic.twitter.com/CT2SwuxHTv

— Instagram (@instagram) April 10, 2020