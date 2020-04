Facebook: Información de 267 millones de usuarios está a la venta en la Dark Web

Un informe de investigadores de seguridad, crearon una web para que los usuarios de Facebook verifiquen si están dentro del grupo de riesgo.

Por tan solo 600 dólares, un grupo de Hackers puso a la venta los datos de 267 millones de usuarios de Facebook en la Dark Web. Un grupo de investigadores acudió al mercado negro, compró la información y creó un sitio para que cada usuario verifique si está dentro del grupo de riesgo.

La información de la violación de datos fue publicada en el portal británico Daily Mail. En la nota se reseña que un grupo de investigadores, de la firma de seguridad Cyble, accedió a la data en el mercado negro y la publicó en un portal llamado Amibreached. Dentro de este sitio los usuarios pueden verificar, a través de su correo electrónico, si su información fue violada.

¿Con cuáles datos de Facebook cuentan los Hackers?

En la misma nota informan que están disponibles: nombres, apellidos, correos electrónicos y números de teléfono. Además de las identificaciones de la famosa red social y otros datos que no reseñaron. Aseguraron que dentro de la información que se vende en el mercado negro, no están las contraseñas. Esta data no afecta directamente la seguridad de cada cuenta. Sin embargo puede ser utilizada para extorsiones y estafas phishing.

"En esta etapa, no sabemos cómo se filtraron los datos en primera instancia. Podría deberse a una fuga en la API de terceros o al scrapping", dijeron los investigadores, según reseñó Daily Mail. Recomendaron a los usuarios a cuidarse de los equipos donde inician sesión. También a realizar un ajuste en la configuración de la privacidad. Por último repitieron el constante llamado no abrir correos electrónicos que parezcan Spam o que no hayan sido solicitados.