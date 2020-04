Huawei Video llegó a Latinoamérica para competir con Netflix

La empresa de telecomunicaciones había lanzado una plataforma de contenidos en China, desde el 2017. Un año después se expandió por España e Italia.

La empresa de telecominicaciones Huawei Technologies, lanzó para Latinoamérica el servicio Huawei Video. Esta novedad de la empresa china presenta contenido de series, películas o señales de algunos canales de televisión. Una de las principales estrategias de ventas es ofrecer el servicio gratuito con algunas restricciones y la aparición de anuncios durante la reproducción del material.d

Huawei presentó este servicio en China desde el 2017. Debido al éxito que obtuvo en su propio territorio, decidió expandirse para España e Italia un año después. En el 2020, específicamente el pasado desde el 2 de abril, la app está disponible para México, Chile y Colombia. El propósito es ver el movimiento que tiene en el mercado de estos tres países y luego plantearse la expansión por el resto del continente.

¡Huawei Video ya está aquí! #QuédateEnCasa y disfruta de noticias, programas de TV, películas y hasta conciertos.

Descárgalo en Huawei #AppGallery.https://t.co/9PIuD4mkgp pic.twitter.com/g8PUjLkFSD — Huawei Mobile Mx (@HuaweiMobileMx) March 31, 2020

Huawei gratuito y por suspcripción: maneja tus opciones

Aparte del servicio gratuito, la empresa ofrece un plan de suscripción, del cual todavía no ha informado el precio. En este paquete se podrá disfrutar de todo el contenido que no esté On Demand. Además, los usuarios tendrán la opción de rentar contenido exclusivo durante un determinado período. Sumado a esto también podrá alquilar películas y series.

La empresa asiática especificó que la app no será de uso exclusivo para los equipos Huawei. Sí, puntualizó que en los teléfonos celulares de la empresa los videos tienen una mejor definición. Para algunos equipos la aplicación viene preinstalada, quienes no la tengan podrán ingresar a la App Gallery y descargarla. Con esta nueva plataforma, el gigante chino de las comunicaciones, busca hacerle competencia a Netflix y Amazon Prime.