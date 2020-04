Harry Potter y su mundo tendrá un documental producido por la BBC

¿Si la pandemia lo permite?

Estos días de aislarse y guardarse en casa son ideales para darle un repaso a toda la saga de Harry Potter. Con ocho películas, siete libros, varios spin-offs y un montón de juegos hay material de sobra para dedicarle 40 días a ello.

Pero el amor por este universo y la franquicia creada por J.K. Rowling no parece tener fin. El perfecto ejemplo de ello lo encontramos en el nuevo proyecto de la BBC, Fantastic Beasts: A Natural History.

¿"Harry Potter y el Letal Coronavirus"? actor Daniel Radcliffe fue diagnosticado en redes sociales Si lo dice Twitter ¿debe ser verdad?

De acuerdo con el comunicado oficial de la popular plataforma de medios, se trata de un nuevo y ambicioso documental.

Que tomará como punto de referencia el mundo de Harry Potter, para conectarlo todo con animales y especies reales de nuestro mundo:

Este fascinante especial de BBC One llevará a los espectadores a un viaje increíble desde los pasillos ocultos del Museo de Historia Natural de Londres hasta las estepas heladas de Siberia y las cuevas secretas de Madagascar. Las apasionantes historias y la sorprendente ciencia detrás de los especímenes en el Museo nos llevarán por un viaje global de descubrimiento que establece paralelos entre el mundo real y los fabulosos mundos de la mitología y la literatura, inmediatamente reconocibles para los fanáticos de la serie de películas de Fantastic Beasts de Warner Bros.

Toda la vibra de Newt Scamander

El documental será narrado por Stephen Fry y realizado por la Unidad de Historia Natural de BBC Studios. Cabe señalar que el título de Fantastic Beasts: A Natural History es provisional.

Y tal como marca la descripción partiría del universo inicial visto en Harry Potter, pero parece que se enfocará más en las cintas de Newt Scamander.

La exposición del Museo de Historia Natural que servirá como base para el documental se titula Fantastic Beasts: The Wonder Of Nature y se inaugurará dentro de un año exactamente.

Si la pandemia no sigue alterando todo.