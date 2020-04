Gus Rodríguez, el legendario periodista de videojuegos, falleció

View this post on Instagram

Acaba de morir uno de mis más grandes amigos y compañeros de vida. Fue mi cómplice, mi amigo, mi hermano. Él fue el creador de Armando Hoyos, entre muchos otros personajes. Gus me acompañó en todo el inicio de mi carrera. Sin él y sin su talento, no sería lo q ahora soy. Un genio del lenguaje y de la creatividad, pero sobretodo, un maravilloso ser humano. De esas pérdidas que duelen… El mundo te va a extrañar @gusrodriguez .