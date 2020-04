Google prohibió a sus empleados el uso de Zoom por problemas de seguridad

Zoom se popularizó en tiempos de cuarentena. Las videollamadas entre más de cuatro personas al mismo tiempo relanzó la App en el planeta.

El gigante informático de la web, Google, prohibió el uso de la aplicación Zoom entre sus empleados. Para la empresa, esta app no cumple con los estándares de seguridad plena de datos. Desde la directiva instaron a los trabajadores que tenían el programa en sus computadoras a desinstalarlo.

Google comunicó a sus trabajadores, a través de un mail, que debían remover el programa de sus computadoras. La razón principal es que dentro de poco la aplicación no va a funcionar en dichos equipos. "Durante mucho tiempo hemos tenido la política de no permitir que los empleados usen aplicaciones no aprobadas para el trabajo que están fuera de nuestra red corporativa", declaró a The Verge, José Castaneda, vocero de Google.

Sin embargo esta orden fue estrictamente para que el programa no sea utilizado en los equipos de la empresa. Los empleados de Google que quieran seguir con la app en sus equipos, lo podrán usar en los personales. "Los empleados que utilizan Zoom para mantenerse en contacto con familiares y amigos pueden hacerlo a través de un navegador web o sus móviles", añadió el mismo vocero.

La popularidad de Zoom en medio de la pandemia

En medio de la emergencia sanitaria que atraviesa el planeta, por el coronavirus, Zoom se popularizó por permitir más de cuatro personas al mismo tiempo en una teleconferencia. Este software explotó en el número de descargas durante los últimos dos meses. La app es utilizada por empresas que se mantienen en contacto con sus grupos de trabajo. También se hizo común entre amigos y familias.