Google: la búsqueda de "cómo hacer pan" alcanzó un máximo histórico

En medio del aislamiento social muchas personas optaron por sacar a relucir sus "dotes de Chef". Prendieron el horno y se adentraron al mundo de las recetas.

El planeta entero atraviesa una situación que no tiene precedentes desde el siglo XVI: una pandemia. El coronavirus sobrepasó la barrera de los dos millones de infectados y todavía no existe una cura que elimine el contagio. Mientras esto sucede, la Organización Mundial de la Salud hace una simple recomendación: no salgan de sus casas. Debido al aislamiento social, la gente busca en qué ocupar el tiempo. Por lo que Google informó que "la búsqueda de cómo hacer pan alcanzó un máximo histórico".

El blog del gigante informático reseñó una nota en su Twitter que la gente buscando cómo hacer pan, se volvió tendencia. Según las mediciones de Google Trends, alrededor de 400 personas buscaron dicha receta en los Estados Unidos. En consecuencia, el blog aprovechó la búsqueda y señaló las mejores opciones que los usuarios pueden encontrar.

Las recetas de pan más buscadas en los Estados Unidos

Según el motor de búsqueda, la gente se inclinó, en su mayoría, por el pan de banana. En el segundo lugar aparece la receta de la masa madre. Es decir, los usuarios están buscando cómo hacer un pan común y corriente. En el tercer lugar está la receta para el pan de cerveza. En el cuarto puesto está la receta para el francés y en el quinto la del pan de ajo.

Reseñó Google Trends, que en la la zona que más se buscaron estas recetas fue en Hawai, Columbia, Massacusetts, Whasington y Dakota del Norte. En la misma reseña, Google le regala una pequeña ayuda a los buscadores y publica la que creen ellos que es la mejor receta madre para hacer pan.