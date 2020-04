Alianza entre Google y Apple para la creación de un sistema que logre detener la propagación del coronavirus

Mientras los profesionales de la salud se mantienen en la búsqueda intensiva de una cura para el COVID-19, la informática está desarrollando una aplicación para identificar si estuviste en contacto con una persona contagiada. Google se unió con Apple para intentar desarrollar este nuevo software que funcionaría en el sistema iOS y Android. Esta posible app no sería lanzada por las empresas de manera independiente. Una vez que esté lista, será puesta a disposición de las autoridades para su lanzamiento. Informaron desde Apple que estaría disponible en mayo.

La mayoría de las personas alrededor del mundo deberían estar cumpliendo una cuarentena social. En algunos países fue impuesta por el gobierno nacional y en otros territorios se hizo como iniciativa propia. La realidad es que el movimiento en las calles disminuyó en un alto porcentaje. Sin embargo hay quienes realizan actividades esenciales y de igual forma deben salir a realizar su trabajo.

Google y Apple están trabajando en este sistema que podría identificar si estuviste en contacto con una persona contagiada. ¿De qué manera? Primero es necesaria la información de contagiados de las fuentes oficiales. Esta data se compartiría a través de unos códigos que se guardan en una nube. Los usuarios descargan en su equipo esta información y una vez que salgan a la calle, se conecta con otros equipos por Bluetooth. La data antes mencionada se debe ir actualizando cada 14 días para incluir información o desechar las sospechas de casos que terminaron siendo negativos.

En el caso de que una persona haya establecido contacto con un posible portador de coronavirus, la app lo detectó por Bluetooth. Gracias a que se compartieron esos datos la aplicación trabaja y te envía una notificación indicando el posible contacto. Una vez que el mensaje sea recibido, la persona notificada deberá actuar ante la posibilidad de infección y acudir a las instancias de salud.

Una de las mayores preocupaciones de cualquier usuario es si está en riesgo su información personal. Desde ambas empresas notificaron que los datos que se intercambiarán a través de los equipos será solo los referentes a esta app. Es decir que se mantendrá, celosamente, la privacidad y transparencia de otras informaciones. Para que la app funcione los usuarios deberán dar permiso en su configuración. Es decir que la aplicación no actuará de manera independiente, "robando" la data de quienes no lo deseen. Debe existir el consentimiento de los ciudadanos.

Contact tracing can help slow the spread of COVID-19 and can be done without compromising user privacy. We’re working with @sundarpichai & @Google to help health officials harness Bluetooth technology in a way that also respects transparency & consent. https://t.co/94XlbmaGZV

— Tim Cook (@tim_cook) April 10, 2020