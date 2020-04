Los gatos con cara de humanos son reales, aunque parezca un montaje

Una vez que los veas, no vas a poder des-verlos.

Hay un nuevo viral de moda y es un poco raro. Se dijo en un principio que era falso, pero no. Es verdadero. Aunque no lo creas. Se trata de gatos con cara de humano.

Puede que hayas releído eso para comprobar si era correcto. Sí, está bien escrito. Son gatos que parecieran tener cara de una persona. Un efecto visual que es bastante difícil de explicar sin mostrar una foto. Así que, a continuación, una foto.

Aunque no lo creas, no es un montaje. Este extraño fenómeno se da especialmente en una raza de gato en particular. La raza Maine Coon, también conocidos como American Longhair. Generalmente son bastante grandes, y pueden llegar a superar los 8 kg.

Por supuesto que internet explotó con esto. Este tipo de gato es tan popular, que incluso algunos se han convertido en influencers con miles de seguidores en instagram.

Cats

Pareciera que le hubieran hecho un foto-montaje a la cara de estos michitos. Algo muy injusto para los directores artísticos de la película Cats, estrenada el año pasado. Fue muy criticada, especialmente por la mala calidad de los efectos especiales. Pero principalmente, por lo perturbante que resultaba ver unos gatos antropomórficos. Lo que menos pareció gustarle a la crítica y al público, fue el diseño de las caras de los gatos en la cinta. Quién pensaría que estaban basados en gatos reales. De hecho, se parecen bastante. Quizás sea hora de pedir justicia para Cats (2019).

Pero basta de análisis sin sentido. Lo que vale, es que lo compruebes por ti mismo. ¿Tienen cara de humanos o no? Sólo tú puedes contestar a esa pregunta. Por eso, para deleite de internet completo, te traemos una colección de fotos de gatos con cara de humanos. El contenido que no sabías que necesitabas. Y que quizás te persiga para siempre. Si pensabas que los gatos-humanos no existían y no podían hacerte daño, mejor ve las fotos a continuación.