Free Fire: así puedes conseguir el skin de Dino Angelical

Free Fire sigue ganando seguidores todos los días y ahora parece que tenemos ante nosotros un nuevo skin que todos se mueren por tener: el Dino Angelical. Así que si quieres saber cómo puedes obtenerlo, continúa leyendo.

Free Fire se encuentra actualmente ofreciendo un evento llamado “Supermercado” el cual es muy interesante ya que nos permite conseguir el Pase de Elite Actual, el Paquete de Chico Callejero y el paquete de Aniquilador y sobre todo, el skin de Dino Angelical.

En este Supermercado actualmente podemos adquirir objetos con grandes ofertas, las cuales van desde el 50% hasta el 80% dependiendo de cuántos objetos decidamos comprar.

Pero para adquirir el aspecto que nos importa en estos momentos debemos entrar a la Supermercado en la pantalla principal y es ahí que podremos ver al Dino Angelical disponible.

Pero hay algo muy importante a tomar en cuenta y es que no debemos “actualizar” la tienda pues si lo hacemos antes de adquirir el skin deseado, este se podría perder. Así es como lo dicen nuestros amigos de IGN Latinoamérica:

“El Dino Angelical aparece en la primera tanda de objetos del Supermercado, pero esto tiene un gran riesgo: si actualizas la tienda para ver qué más premios hay disponibles, puede que ya no vuelva a aparecer. Si lo único que buscas es este aspecto, debes comprarlo cuando te aparezca o corres el riesgo de ya no volverlo a encontrar. La clave aquí es NO ACTUALIZAR los objetos cuando tengas al Dino Angelical en pantalla..”