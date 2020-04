¿Conoces el talento musical del hermano de Sylvester Stallone? Repasamos la carrera de Frank Stallone en Flashbacks de Mundo Bizarro

Revisamos la excéntrica carrera musical del hermano de Sylvester Stallone, Frank, quien cuenta con una nutrida discografía.

En una nueva edición de Flashbacks, la nueva sección de nuestro webshow Mundo Bizarro, repasamos la carrera musical de Frank Stallone, hermano del intérprete de Rocky en la pantalla grande.

Frank es el hermano menor de la familia Stallone, siendo él el autor del conocido sencillo 'Far From Over' de la película Staying Alive, la secuela de Saturday Night Fever, protagonizada por nada más ni nada menos que John Travolta.

Este single alcanzó el puesto número 10 de los Hot 100 de Billboard, pero su logro más importante es haber sido nominado como "Mejor Canción Original de una Película" en los Globos de Oro.

La carrera discográfica de Frank Stallone continuó con el tiempo, pero igualmente el músico pasó por distintas áreas, como boxeador amateur, panelista radial y televisivo, así como también actor en algunas películas.

Revisa más detalles en Flashbacks de Mundo Bizarro.