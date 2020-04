Fortnite: así se vivió el primer concierto de Travis Scott

Este 23 de abril se llevó a cabo el primero de cinco conciertos Astronomical que tendrá el rapero estadounidense Travis Scott. El evento se comenzó a celebrar a las 5:00 de la tarde de México y perteneció a la temporada 2 del Pase de Batalla de Fortnite Capítulo 2. Es el primer espectáculo de este tipo desde el de Star Wars en 2019.

Con la intención de hacer espacio en el menú del modo de juego, Epic Games deshabilitó el modo juego Creativo y Laboratorio de Batalla. Anunció la información a través de su cuenta de Twitter @FortniteStatus. Una vez que terminó fueron restablecidas las opciones. En el caso de que te hayas perdido el evento todavía tienes dos oportunidades más.

El viernes 24 de abril y el sábado 25 habrán nuevas presentaciones. En el caso del sábado Epic Games informó que habrán tres sesiones. "Admitirán tamaños de grupos de 12 o menos. También forzaremos repeticiones de equipos grandes para plataformas compatibles. Las repeticiones estarán activas hasta la actualización del juego de la próxima semana", escribieron.

Astronomical update: Upcoming shows will support party sizes of 12 or less.

We will also be forcing on large team replays for supported platforms. Replays will be active until next week’s game update. Enjoy!

— Fortnite Status (@FortniteStatus) April 24, 2020