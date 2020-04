Facebook: cómo conseguir la nueva reacción 2020

Alexandru Voica, gerente de comunicaciones de Facebook, anunció el pasado 17 de abril la inclusión de una nueva reacción y un emoji en las publicaciones de la red social y en el Messenger. A través de varios mensajes en su Twitter personal, Voica aseguró que las novedades atienden la necesidad de los usuarios de expresarse en medio de la pandemia que atraviesa el planeta.

Un gran número de países se mantienen cumpliendo un aislamiento social como consecuencia al coronavirus. Las familias están separadas y los amigos tienen mucho tiempo sin compartir juntos. Hasta las mismas parejas, que no conviven, mantienen relaciones a distancia. Todos bajo un mismo objetivo: cumplir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Debido a esto Facebook se las ideó para incluir en su plataforma una nueva reacción. El propósito principal es brindar una herramienta de expresión. Algo que transmita un sentimiento por un ser querido. De esta manera nació "Me Importas" o "Care". En las publicaciones del muro se une a la familia de reacciones. Mientras que en el Messenger de la app, es parte de los emojis.

Sin embargo han pasado 11 días desde los mensajes de anuncio de Alexandru Voica y la reacción no aparece disponible. La "carita" abrazando el corazón no aparece. ¿Qué se puede hacer? los usuarios han actualizado sus aplicaciones y no aparece, ni en versiones móviles, ni de escritorio.

A través de las redes circularon algunos "trucos" para activarlo que ni nos molestaremos en decirlos, porque son falsos. El mismo gerente de comunicaciones anunció a los usuarios que deben tener paciencia. La reacción se está incluyendo de manera progresiva alrededor del mundo. Facebook le está dando prioridad a los países que están sufriendo de manera más severa las consecuencias del virus. España, Italia y Estados Unidos ya cuentan con la nueva reacción. Por su parte en Latinoamérica estará disponible más adelante.

[7/7] The new Facebook Care Reaction – an emoji hugging a heart – is coming to Workplace to help colleagues show care and support when responding to a post, message, photo or video.

More details about the Care Reaction here: https://t.co/eEyNVdh52f

— Alexandru Voica (@alexvoica) April 23, 2020