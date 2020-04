Entrevista exclusiva a Carla Cuili, la voz tras los doblajes latinos de memes chilenos

Una genia indiscutida.

En un contexto de desánimo debido a la pandemia, un par de videos lograron alegrar a los chilenos. Carla Cuili Valle, junto a su amigo Juan Pablo Muñoz son los responsables tras las obras audiovisuales. Si aún no los has visto, de seguro te van a encantar.

Se trata de virales chilenos icónicos, pero con una particularidad. Están doblados a español neutro. La elección de palabras junto con la entonación tan característica de programas de televisión por cable, causan un efecto humorístico un poco difícil de explicar para todos aquellos fuera del país. Al saber de antemano frases clásicas de videos como "Las Calilas y las Mojojojo" o la pelea de "Rosa Espinoza", escucharlas en su versión doblada ha sido un punto alto durante la cuarentena de muchos chilenos.

Entrevistamos a la voz tras los videos que de seguro se convertirán en piezas claves en la cultura pop nacional. La persona del momento, Carla Cuili Valle.

¿Cómo llegaste al mundo del doblaje?

Cuando estaba estudiando teatro tenía una amiga que trabajaba haciendo doblaje. Ahí por primera vez me empezó a interesar todo esto, porque la verdad es que nunca antes había escuchado doblaje de nada. Siempre me gustó el idioma original en series, películas, lo que sea. Lo único que me gustaba era el doblaje de caricaturas. Eso sí. Pero siempre prefería ver con el idioma original. Con mi amiga comencé a cachar un poco más y me gustó. Así que cuando egresé de teatro, me metí altiro al curso de doblaje, y así llegué.

¿Cómo surgió la idea de hacer el doblaje de los videos virales?

Con Juan Pablo, que es con quien hacemos los videos, queríamos aprender a usar un programa para hacer doblaje. Porque con todo esto de la cuarentena, no hemos podido ir a nuestras grabaciones. Entonces, lo echabamos de menos, queríamos aprender a usar el programa, y dijimos "ya…". Empezamos a pensar en varias cosas que podíamos doblar. En realidad era para nosotros no más, y para aprender a usarlo. Llegamos a la idea de hacer un viral. "Podría ser chistoso…" pero más que nada, para nuestros compañeros, colegas de doblaje. Pensamos que a ellos podía darles risa. Y lo hicimos. Al día siguiente, mucha gente lo había compartido. Les gustó mucho. Nosotros felices en realidad, pero no lo esperábamos.

¿Cuál es tu favorito? ¿Por qué?

Mi viral favorito es el de la tía Nana. Me encanta ella, me encanta su video (risas). Siempre me hace mucho reír y fue bacán adaptarlo. Me gustó como quedó el que subimos nosotros también. Y el favorito de Juan Pablo es el que dice "cállate voh vieja c*l**". Y ese también lo tenemos grabado, pero aún no lo subimos. Así que lo vamos a subir en un tiempo más.

¿Cómo ha sido la recepción de parte de la gente?

La recepción ha sido muy bacán. De verdad que ninguno de los dos lo esperaba. Ha sido muy lindo porque la gente ha sido muy simpática, han comentado harto los videos. Me han mandado mensajes por interno. Pura buena onda, de verdad que pura buena onda. Ha sido muy lindo y bacán que les de risa, que les guste. En esto de la cuarentena, con todo el estrés que tenemos, bacán poder hacer reír a la gente.

¿Planeas seguir haciendo más?

Sí, planeamos seguir haciendo más. De hecho tenemos algunos que ya están listos. Tenemos como 3 listos, que son "la mejor cuña", el del "cállate voh vieja c*l**" y otro (risas). Esos los vamos a estar subiendo pronto.

¿Tienes algún consejo para alguien que quisiera seguir la carrera de doblaje?

Para los que le gusta el doblaje y están interesados en aprenderlo, que se atrevan. Que estudien. Como te decía, a mi antes no me entusiasmaba nada el doblaje. Y cuando empecé a estudiarlo, de verdad que me enamoré. Ahora me encanta, veo muchas cosas con doblaje. De verdad que lo disfruto mucho. Así que eso, que se atrevan, es algo muy lindo. Nosotros con Juan Pablo estudiamos en Provoz, que es una muy buena escuela.