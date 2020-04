La 'E3' anunció su nueva fecha y afirmaron que llegará 'reinventada' en el 2021

La Electronic Entertaiment Expo 3, conocida mundialmente como la E3, informó el pasado 11 de marzo que el evento de 2020 no se llevará a cabo. Este domingo anunciaron las nuevas fechas para la convención: del 15 al 17 de junio del 2021. Los organizadores expresaron que la feria llegará "reinventada" el próximo año. Pero ¿qué pasará con los anuncios que estaban pautados para este año?

La emergencia sanitaria que atraviesa el planeta por el coronavirus, también cobró como una de sus víctimas a la E3. Las principales marcas de videojuegos tendrán que buscar otra plataforma para el lanzamiento de sus productos este año. Microsoft (Xbox), es quien normalmente anuncia sus novedades en esta convención. Desde hace varios años las marcas japonesas se habían retirado de esta convención y organizaban sus propios lanzamientos.

Existe la posibilidad de que la E3 ofrezca una versión de la conferencia vía Streaming. De hecho, en el momento de la cancelación del evento, uno de los organizadores manifestó: "Estamos explorando opciones con nuestros miembros para coordinar una experiencia en línea para exhibir anuncios y noticias de la industria en junio de 2020", según reseñó el sitio The Verge.

The E3 team is devastated to share this news. This decision was not reached lightly, but it is the right one for the health and safety of all involved. Read our statement here: https://t.co/1uOWxTerN9 pic.twitter.com/gD2IxNACLX

— E3 (@E3) March 11, 2020