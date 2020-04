Cuarentena: Ubisoft regala juegos y Candy Crush ofrece vidas gratis

Si quieres pasar un buen rato durante esta cuarentena, entonces aquí te presentamos unas buenas ofertas de Ubisoft y de Candy Crush.

Candy Crush es uno de esos juegos de celulares que amas u odias. Pero no cabe duda que se vieron muy bien con lo que están haciendo ahora gracias al cuarentena. Pues encontraron la manera de mantenerte entretenido durante la cuarentena.

¡Vidas para todos!

Si bien no es el juego perfecto y a muchos realmente no les gusta este título, también es importante saber que tenemos la posibilidad de jugarlo para no caer en la locura. Resulta que darán vidas gratis en México durante una semana completa. Pero no solamente vidas gratis, también vidas ilimitadas.

Esto lo dieron a conocer por medio de su mismo aplicación, con un mensaje que dice lo siguiente:

“Cada día de la semana tendrás 24 h de vidas ilimitadas. De parte de todos cuentos hacemos Candy Crush, esperamos que te sirve de ayuda aunque sea un poco.”

Esto estará vigente hasta el 5 de abril, por lo que si tienes el juego o siempre quisiste jugarlo, es hora de ponerte loco con esos dulces.

Esto es parte de una campaña que varias empresas de videojuegos están haciendo para que más personas puedan quedarse en casa y no se aburran por estar todo el día sin tener mucho qué hacer.

La campaña se llama #PlayApartTogether y hay varias compañías que se han animado a ser parte de esto. Como Ubisoft, Máximum Games e incluso hay algunas compañías que están regalando juegos gracias a esto.

¿Una de las mejores es Rayman Legends, el cual se encuentra gratis de parte de Ubisoft durante estas fechas. Este juego de plataformas es uno de los mejores que se han hecho en la última década y lo puedes descargar aquí.

Todos cumplimos nuestra parte para acabar ganando la partida. Y para animar las tardes en casa, os ofrecemos Rayman Legends GRATIS en PC 🎁 Descárgalo aquí: https://t.co/DxoXTh7u67#PlayApartTogether #QuédateEnCasa pic.twitter.com/SOodvWWO1U — Ubisoft España (@Ubisoft_Spain) March 31, 2020

Además de Rayman Legends puedes bajar de manera gratuita Rabbids Coding y Might & Magic Chess Royale. Así que tendremos muchas cosas que jugar esta cuarentena.