Cuarentena: Ubisoft y Epic Game Store están regalando estos juegos

Gracias a la cuarentena hemos visto que muchas empresas se han dedicado a regalar juegos para hacer llevadera la situación. Ahora es el turno de Ubisoft y de la Epic Game Store para regalar juegos y aquí te decimos lo que ya puedes descargar.

De parte de Ubisoft tenemos Assassin’s Creed II para PC, lo que significa que si no has jugado nunca a este legendario título dentro de la franquicia, entonces ya tienes la posibilidad de hacerlo. Este podrás descargarlo sin precio hasta el 14 de abril de 2020.

Además de que este juego se encuentra gratis, tanto Assassin’s Creed Brotherhood y Assassin’s Creed Revelations tienen descuento, así que vale la pena darse una vuelta por uPlay.

Assassin's Creed II will be free on uPlay (PC) this Tuesday, April 14th. https://t.co/cGo5K2Z7lh pic.twitter.com/QnGzaRzDZc

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) April 11, 2020