Cuarentena: policía de Louisiana usa la sirena de The Purge para el toque de queda del coronavirus y se disculpa

En un giro inesperado de esta cuarentena la policía de Louisiana se disculpa por usar la sirena de la película The Purge para su toque de queda.

Con la contingencia por el Coronavirus Covid-19 algunas ciudades del planeta se han visto obligadas a implementar medidas extremas durante esta cuarentena. Tal es el caso de la imposición de algunos toques de queda en distintas zonas de Estados Unidos.

Pero algo completamente inesperado sucedió en el condado de Crowley, Louisiana. Ya que el pasado domingo 5 de abril a las 9 de la noche inició puntual la imposición. La gente se guardó en sus casas, la policía comenzó a patrullar para anunciar el arranque de todo.

Pero la sirena del toque de queda tenía una peculiaridad: era exactamente la misma que usan en las películas de The Purge. Una mala idea para momentos como este.

Alguien grabó el video de las autoridades utilizando ese sonido y obviamente fue cuestión de minutos para que el asunto se volviera viral incluso fuera de Estados Unidos.

Como bien recordarán en la trama de The Purge el sonido de esa sirena representa siempre que se da inicio a una jornada de 12 horas en donde se vuelve legal cometer asesinatos y cualquier crimen para "nivelar a la sociedad".

El toque de queda estaba activo de las 9:00 PM a las 6:00 AM del día siguiente, así que los niveles de ironía y el material para chistes es infinito.

Naturalmente el jefe de policía de la región, K.P. Gibson ha reaccionado ya a estas alturas, lanzando ante los medios una disculpa pública por el incidente.

El agente asegura que no se sabía que el sonido utilizado era el mismo de The Purge, y que de ahora en adelante ya no usarán para anunciar el arranque del toque de queda.

Esta zona de Louisiana es una donde se ha esparcido más rápidamente el Coronavirus Covid.-19. Así que estas medidas se volvieron necesarias.