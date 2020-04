Cuarentena: HBO Go presentará contenido totalmente gratis

HBO se pone solidario y libera completamente gratis temporadas completas de algunas de sus series más populares.

Estados Unidos se ha convertido en el nuevo epicentro de la pandemia por el Coronavirus Covid-19. La cuarentena impuesta en ese país está llegando a uno de sus puntos más delicados y HBO parece que quiere ayudar los aislados.

Durante las últimas semanas hemos visto cómo varias compañías se han unido a la causa, poniendo a disposición de todos contenidos gratis o a precios muy accesibles.

Cuarentena: estos grandes títulos de Nintendo Switch cuestan menos de $20 dólares Gracias a que la mayoría de la población se encuentra en sus casas, aquí te dejamos grandes juegos de Nintendo Switch en menos de 20 dólares.

En esa línea de acción HBO Go es la última plataforma en apoyar a la comunidad. A través de un comunicado oficial la compañía de Warner ha revelado que se volverá gratuita para que la gente pueda ver decenas de series y no salir de sus casas.

A partir de este 3 de abril y durante todo el mes HBO Go y HBO Now liberará más de 500 horas de contenidos entre series de TV y películas para que la vea cualquier persona sin costo alguno.

Entre las producciones disponibles encontramos clásicos imperdibles como The Sopranos, Veep, Six Feet Under y The Wire.

Así como algunas películas de Warner, entre las que destacan Pokémon Detective Pikachu, The Lego Movie 2: The Second Part y Crazy, Stupid, Love.

Para disfrutar de estos contenidos basta con ingresar a HBONOW.com o HBOGO.com para encontrar el catálogo completo de producciones gratis. El único requisito es que la conexión del usuario se encuentre (o se detecte) dentro de Estados Unidos…

Independiente de las alternativas para conciliar eso último, se trata de una iniciativa que tal vez podría extenderse a otras naciones donde las plataformas tienen presencia y la cuarentena va arrancando.

Será interesante ver la evolución de este proyecto.