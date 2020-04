Cuarentena: este es el contenido gratuito que liberó HBO en Latinoamérica

Con programación exclusiva para HBO GO, el público tendrá acceso gratuito a algunos de los títulos de HBO a partir del 8 de abril.

¿Ya se te acabaron las series que querías ver durante la cuarentena? Te tenemos una noticia que de seguro te encantará. Y te dará un par de cosas nuevas para ver, y así no seguir aburriéndote. Al igual como ya lo había anunciado en Estados Unidos y en algunos lugares del hemisferio norte, HBO confirmó que liberará contenido gratuito en Latinoamérica. Una muy feliz sorpresa para aquellos que no tienen contratado el servicio de suscripción, HBO Go.

Cuarentena: HBO Go presentará contenido totalmente gratis HBO se pone solidario y libera completamente gratis temporadas completas de algunas de sus series más populares.

HBO anuncia que da comienzo a una experiencia única de acceso en América Latina. A partir del 8 de abril, en las plataformas digitales de HBO, el público tendrá acceso abierto a una cantidad de contenido exclusivo de su programación. Todo eso podrá ser disfrutado sin costo, en la plataforma HBO GO, en el sitio web hbolatam.com o en las plataformas de contenido On Demand de los afiliados participantes. En la opción de contenidos On Demand, los usuarios deben consultar a su operadora de tv paga para confirmar si la misma ofrecerá el acceso abierto a HBO y los detalles de su programación.

La programación empieza con los primeros capítulos de cinco series exclusivas que estarán disponibles hasta finales de abril – AVENUE 5, EUPHORIA, HIS DARK MATERIALS, THE OUTSIDER y WATCHMEN – más la primera temporada completa de la serie original de HBO Latin America, PRÓFUGOS. A esta nueva experiencia digital, se le sumarán gradualmente más títulos exclusivos de HBO, como temporadas de SEX AND THE CITY y THE SOPRANOS.

Para acceder a esta selección de contenidos, no es necesario ser suscriptor de HBO. Simplemente será suficiente descargar la aplicación HBO GO en las tiendas digitales, ingresar a la página web hbogola.com o en las plataformas de contenido On Demand de los afiliados participantes.